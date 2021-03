Beautyredactrice Sophie test make-upfulness: “Het geeft niet alleen je knappe koppie, maar ook de inhoud ervan een opfrisbeurt”

Hoe zit het eigenlijk nog met make-up in tijden van thuiswerk en mondkapjes? Bleven de poederdozen een tijdlang toe, dan zijn we nu weer massaal op zoek naar kleur. Met als nieuwste hype: make-upfulness, een manier om eentonige tijden wat meer fleur te geven. “Ik word blij van een waasje oogschaduw en subtiel aangebrachte eyeliner. Dat heeft niets met ijdelheid of onzekerheid te maken, wel met een beetje leven in die grijze coronadagen brengen.”

Beautyredactrice Sophie: “Het is een donderdag, en de zoveelste Zoom-presentatie van de voorbij week - wat zeg ik, het voorbije jaar. Op mijn scherm: een mozaïek van beautyjournalisten. Stuk voor stuk netjes opgemaakt, haren nonchalant - het soort waar makkelijk een halfuur werk in kruipt - over één schouder gedrapeerd, hier en daar een enkeling met een lage knot. Terwijl op verschillende plaatsen een koffiemok richting de pasgestifte lippen gaat, staar ik naar mijn eigen vierkantje. Bleke huid, vermoeide blik. Ondanks de slechte belichting is het duidelijk dat ik al even geen make-up meer heb aangeraakt. Waarom moeite doen als toch niemand je ziet (nu ja, behalve tijdens de occasionele Zoom-meeting)?

Veel tijd om erover na te denken, krijg ik echter niet want de presentatie gaat van start. Flash forward naar een paar dagen later. Ik maak een artikel over make-uptrends, die ik op mezelf uitprobeer. Voor het eerst sinds lang breng ik een laagje foundation aan, kleuren mijn lippen rood en krijgen mijn ogen een streepje eyeliner. En - belangrijk detail - voor het eerst sinds lang voel ik me weer als mezelf. Het is pas dan dat ik besef: opmaken doe ik niet voor iemand anders, wél voor me, myself and I.

Kleur je happy

Ik hou nu eenmaal van luxueuze verpakkingen en van de perfecte rode lipstick. Ik word blij van een waasje oogschaduw en subtiel aangebrachte eyeliner. Dat heeft niets met ijdelheid of onzekerheid te maken, wel met een beetje leven in die grijze coronadagen brengen. “Meer en meer mensen verlangen naar de zon en willen meer kleur in hun leven,” vertelt make-up artist Val Garland. “Door meer kleur in hun make-up te gebruiken, kunnen ze hun creativiteit de vrije loop laten gaan en hun humeur een flinke boost geven.”

Quote Je ma­ke-upritueel heeft een duidelijk begin, midden en einde. Daardoor is het een bevattelij­ke manier om aan mindful­ness te doen.

Bovendien helpt het bij het creëren van een ochtend- en avondritueel, voegt psychologe Mariska Fissette daaraan toe. “En dat is in tijden van thuiswerken essentieel. De precieze inhoud van dat ritueel maakt niet eens zo gek veel uit, zolang je maar een bewuste ‘grens’ passeert van privé- naar werksituatie.” In dat opzicht is het dus helemaal niet zo vreemd dat make-upfulness ontstond. Als manier om vertrouwdheid en troost te vinden in de dagelijkse gewoontes uit een pre-lockdowntijdperk, en ze tegelijkertijd te transformeren tot een nieuw ritueel. Concreet: je make-uproutine zo invullen dat niet alleen je knappe koppie, maar ook de inhoud ervan een opfrisbeurt krijgt.

In feite komt het vooral neer op bewust bezig zijn met dagelijkse rituelen waardoor je dag weer structuur krijgt, waardoor je weer controle hebt. Tevens is het een moment om stil te staan bij de dingen die op dat moment in je hoofd rondspoken. Je make-upritueel heeft een duidelijk begin, midden en einde, waardoor het een heel bevattelijke manier is om aan mindfulness te doen. En dat je er nadien geweldig uitziet, is natuurlijk mooi meegenomen. Laat die videomeetings maar komen.

Mindful make-uppen in drie stappen

Volledig scherm © NINA

1. Skincare = selfcare: Verzorg je huid én je zintuigen. Voel de textuur: is het een luchtige gel, spray of net een rijke balsem? Warm of koud? Merk je een prikkelende sensatie of voelt het net kalmerend? Hoe is de geur? Focus op je ademhaling terwijl je je crème inmasseert: zorg dat je buik uitzet tijdens het inademen en weer zachtjes leegloopt wanneer je uitademt. Drie, twee, één ... zen.

1. Wishful, Thirst Trap Juice Serum, 19 euro bij ICI PARIS XL

2. Florena Fermented Skincare, Radiance gezichtsolie, 24,99 euro bij Kruidvat

3. Nars, Euphoria Face Dew, 32 euro bij Parfuma

Volledig scherm © NINA

2. Ogen = focus: Wanneer je je ogen aanzet - of dat nu met potlood, oogschaduw of mascara is -, denk dan na over jouw prioriteiten. Wat wil je vandaag bereiken? ‘s Ochtends kan je makkelijker een stapje terugzetten en objectief oordelen. Bovendien kan je zo alvast visualiseren wat je graag wil verwezenlijken. Dat creëert rust in je hoofd én verhoogt je productiviteit.

1. MAC Cosmetics, Pro Longwear Paint Pot, 23 euro bij MAC

2. ILIA, Liquid Powder Chromatic Eye Tint, 30 euro bij Beauty by Kroonen

3. Yves Rocher, Mascara Intense Métamorphose, 25,90 euro bij Yves Rocher

Volledig scherm © NINA

3. Lippen = taal: Stift je je lippen? Sta dan stil bij de manier waarop je tegen jezelf praat. In tijden van stress geven we onze innerlijke criticus vaak vrij spel, maar daar wordt niemand vrolijk van. Gebruik bemoedigende woorden, geef positieve feedback. Zeg niet: ‘Dat gaat me nooit lukken.’ Zeg wel: ‘Ik ga mijn best doen.’ Sta stil bij je positieve punten: lange wimpers, een mooie huid, schattige sproetjes. Wees lief voor jezelf.

1. APRIL, Gloss, 10,95 euro bij Planet Parfum en Di

2. Yves Saint Laurent, The Slim Sheer Matte, 38,50 euro bij ICI PARIS XL

3. L’Oreal Paris, Color Riche, 13,99 euro bij Kruidvat

