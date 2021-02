Beautygadgets voor huid en haar worden almaar hoogtechnologischer. Redactrice Sophie test of dat loont: “Wonderen moet je niet verwachten”

Vorige maand vond het jaarlijkse Consumer Electronics Show plaats, de Oscars van technologie. Opvallendste aanwezige? De cosmeticasector. Beautygadgets zitten meer dan ooit in de hoogtechnologische lift. “Ze beantwoorden aan de vraag naar snel resultaat,” vertelt Ana Guerra van beautytechbedrijf Foreo. Mooie praatjes of echt de moeite? Beautyredactrice Sophie test 3 technologische snufjes voor huid en haar.

2021 wordt het jaar waarin onze badkamer een hoogtechnologische make-over krijgt. Google noteerde een enorme stijging in het aantal zoekopdrachten, beautytechbedrijven zagen de verkoopcijfers door het dak gaan. Een logisch gevolg van corona en het feit dat we niet zomaar het schoonheidssalon konden binnenlopen, vermoedt Ana Guerra, head of business development bij het merk FOREO, een van de voorlopers op het vlak van beautygadgets. En omdat we steeds op zoek zijn naar harder, better, faster, strakker.

“We leven in een quick fix-maatschappij. We willen resultaat, liever gisteren dan vandaag. Een vraag waar beautytools volledig aan beantwoorden.” De bedoeling van technologie is niet om onze routine en huid compleet te veranderen, wel om ze te optimaliseren.”

Met name artificiële intelligentie gaat daarin een cruciale rol spelen, voorspelt ze. Kenden we al van de virtuele try out apps. Achter de schermen knutselt men echter duchtig aan écht revolutionaire uitvindingen, aldus Guerra. “Denk aan toestellen die je exacte huidskleur analyseren en kleurpigmenten op maat mengen. In de verre toekomst hebben we misschien zelfs een apparaatje in de beautycase dat looks downloadt van een app en ze rechtstreeks op je gelaat print.” Gedaan met klungelen om die twee eyeliners gelijk te krijgen, dus.

Daarnaast belooft technologie de huid en haar van binnenuit te verbeteren. Ledlicht, microstroomtechnologie en slimme styling tools combineren het beste van de wetenschap voor niet alleen snellere, maar vooral bétere resultaten. Je begrijpt: dat moesten we onder het motto ‘eerst zien dan geloven’ toch even testen.

1. Spiertrainers met microstroom voor een strakker gelaat

Volledig scherm © NINA

Microstroomtechnologie dringt tot diep in de huid en geeft daar de luie spieren een schop onder hun kont. Een personal trainer voor je huid, zeg maar. En dat zonder af te zien. Al voél je het wel. Niet onaangenaam of pijnlijk, maar ik merk wel een lichtjes prikkelende sensatie wanneer ik met het apparaatje over mijn huid beweeg.

Nog zo’n voordeel van technologie? Dankzij de bijhorende app krijg je een soort interactieve setting die je moeiteloos door het hele massageritueel loodst. Alsof iemand virtueel je handje vasthoudt. Verkeerd kan het dus alvast niet gaan.

Of mijn elastine en collageen hun tweede adem hebben gevonden, durf ik nog niet te zeggen. Wel vind ik het heerlijk om een paar minuten voor het slapengaan mijn huid nog eens stevig te masseren. En na twee maanden gebruik ziet mijn kaaklijn er wel opvallend strakker uit. Ik blijf dus braaf verder doen. Nu nog zo’n ding voor de billen, alsjeblieft.

FOREO, Bear, 299 euro bij De Bijenkorf en foreo.com.

2. Slimme stijltang op maat van je haar

Volledig scherm © NINA

Hoewel ik al talloze keren schreef dat hitte de aartsvijand is van gezonde lokken, sla ik mijn eigen advies op dagelijkse basis in de wind. Een dag niet gestijld is een dag niet geleefd (letterlijk, want dan komen mijn bos ontplofte haren en ik liever niet buiten). Al moet ik toegeven: sinds ik overschakelde op deze slimme stijltang, die 250 keer per seconde de temperatuur meet, de hoeveelheid haar analyseert, de haardikte herkent en het vermogen daaraan aanpast, was de schade nog nooit zo beperkt.

De tang glijdt door je lokken en is even sterk in krullen als een steile coupe. Meer nog: onlangs vroeg een vriendin vol afgunst of ik er al in geslaagd was om een kappersafspraak te boeken, omdat mijn lokken zo mooi glansden. Als dat geen succes is, weet ik het ook niet meer.

GHD, Platinum +, € 265 bij jochenvanhoudt.be.

3. Ledlicht voor een extra nachtje slaap

Volledig scherm © NINA

Bij tal van dermatologische centra kan je na een (agressieve) behandeling een LED-kuurtje volgen. Paars, cyaan en geel werken immers kalmerend en versnellen zo het herstelproces. Al heeft iedere LED-kleur zo zijn eigen functie: rood licht stimuleert de aanmaak van collageen en elastine, groen egaliseert de teint, blauw gaat imperfecties tegen en wit verstevigt.

De meeste LED-tools combineren verschillende van deze kleuren, voor een programma op maat. Precies dat doet ook de Time Control+ van Talika: groen, oranje en rood licht slaan de handen in elkaar met microstimulatie. Wonderen moet je niet verwachten, maar het is wel fijn om op deze manier mijn oogcrème in te masseren. Het wordt een waar me-time momentje en na tweewekelijks trouw mijn oogcontour masseren ziet die er een stuk frisser uit. Daar doen we het voor!

Talika, Time Control+, € 145,50 bij de apotheek en talika.com.

Lees ook: