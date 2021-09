Beautyblender, van het geliefde make-upsponsje, verkoopt nu ook hydraterende foundations

Een lippen­stift in de perfecte ‘nu­de’-kleur vinden? Daarvoor moet je je tepels checken

15 september Een lippenstift in een ‘nude’-kleur (of zeg maar: huidskleur), het is zo’n beetje de tint die iedereen in de make-uptas wil. Maar de term ‘nude’ houdt eigenlijk 1001 varianten in, want alles hangt af van je huidskleur en huidtype. Hoe je dan precies die ‘naakte’ kleur vindt die perfect bij jou past? Door je tepelkleur te checken, zo blijkt.