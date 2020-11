Beauty van den Aldi? Redactrice Sophie test het verschil tussen luxe- en budgetcosmetica. “Amai, jij ziet er goedkoop uit”

Gat in de markt? Gucci verkoopt panty’s met ladders (voor een pittig prijsje)

2 november “Is dat een ladder in je panty of de stairway to heaven?” In de categorie slechte openingszinnen hoorden we deze allemaal al eens voorbijkomen. In het geval van Gucci is het echter de stairway naar een rinkelende kassa, want hun peperdure panty’s mét ladder gaan als warme broodjes over de toonbank.