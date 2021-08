Bandshirt in je kleerkast? Aan deze ‘regels’ moet je voldoen om het te mogen dragen, volgens muziekfans

In een-twee-drie van totebag tot rugzak: voor slechts 20 euro scoor je de ideale werktas bij IKEA

4 augustus Een totebag die je in een handomdraai kan omvormen tot een rugzak. Een eenvoudig maar oh zo geniaal concept waarmee IKEA potten breekt. TikTok is in de ban van ‘de ideale werktas’. De kers op de taart? De DRÖMSÄCK - ja, een droomtas is het zeker - haal je in huis voor maar 20 euro.