Automerk Ferrari lanceert voor het eerst een volwaardige kledinglijn (met een prijskaartje)

Nu bestaan er ook Crocs met spikes of stiletto’s

14 juni Al sinds het eerste ontwerp zijn de schoenen voer voor discussie. Either you love them or you hate them. Maar één ding is zeker: verkopen doen Crocs als zoete broodjes. Wereldwijd willen merken daar een graantje van meepikken, dus brengen ze regelmatig vernieuwende versies op de markt. De ene al wat gekker dan de ander. Recent zien we zelfs plastic klompen met stiletto’s én je hebt er ook met spikes en zilveren kettingen.