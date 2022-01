Antwerpse Mo (28) mocht collectie ontwerpen voor Shein: “Crazy dat mensen wereldwijd mijn designs dragen”

Designer Mohammed Urus (28) mocht een collectie ontwerpen voor Shein, de snelstgroeiende webwinkel ter wereld. En dat is niet niks. “Toen ik mijn ontwerpen voor het eerst in handen kreeg, werd ik omvergeblazen. De kwaliteit was supergoed — daar had ik toch wat schrik voor — en ik voelde mij zo trots, want ik ben uiteindelijk maar een small town boy . Het is gek dat ik dit effectief gedaan heb.”

Het Chinese Shein is gigantisch populair. Het speelt namelijk meesterlijk in op de recentste trends, maar heeft toch een aangenaam (lees: belachelijk goedkoop) prijskaartje. Om die reden richt het zich vooral op de meest trendgevoelige leeftijdsgroep met het minste kapitaal: Gen Z. Maar vergis je niet, het betaalbare merk mag grote sterren zoals Khloé Kardashian tot hun ambassadeurs rekenen. En hun Instagramprofiel heeft zo’n 22 miljoen volgers. Niet slecht voor een Aziatische webwinkel die fast fashion verkoopt.

Dat beginnende ontwerper Mo voor zo’n internationaal gekend merk een collectie mocht maken, is dus best wel een prestatie. Zeker als je in rekening neemt dat hij geen mode-opleiding heeft genoten. Wel werkte hij altijd in de public relations. Hij begon zijn streetwearmerk RYLTY omdat hij representatie miste in de modecampagnes die hij tegenkwam. Zijn betaalbaar streetwearmerk werd al gedragen door Sérine Ayari, Jolien Roets, Gloria Monserez en ex-miss België Zeynep Sever (die laatste is trouwens de nicht van Mo).

‘Is this for real?’

Zo'n zeven maanden geleden werd Mo benaderd door Shein. “Toen ik het mailtje kreeg, viel ik bijna van mijn stoel. Ik ken de mensen die pr doen voor Shein, dus ik stuurde hen om te vragen: ‘Is this for real?’ En effectief: Shein had blijkbaar aan hen gevraagd om een lijst door te geven van Belgische designers, en daaruit kozen ze mij. Ze hebben mij een supermooie kans gegeven. Het is de droom van elke beginnende ontwerper om jezelf ineens te mogen lanceren op zo'n groot platform.”

Voor het ontwerpen van de collectie mocht Mo volledig zijn eigen ding doen. “Mijn eigen merk, RYLTY, staat voor gelijkheid, acceptatie en representatie. Dat zie je ook in mijn campagnes. Ik koos al voor een gesluierd meisje, een dragqueen, een trans persoon... Alle kledingstukken die ik maak, zijn trouwens ook uniseks. Als ik naar de winkel ga, vind ik het stom dat er nog altijd een onderscheid is tussen mannen- en vrouwenkledij, want ikzelf shop gewoon overal. Shein had me gevraagd om een vrouwencollectie te ontwerpen, maar qua pasvorm en maten heb ik toch uniseks in het achterhoofd gehouden. Ik draag de kledij uit mijn collab ook zelf.”

“Toen ik mijn ontwerpen voor het eerst in handen kreeg, was ik flabbergasted (verstomd, red.). Ik heb er zelfs een TikTok van gemaakt. De kwaliteit was supergoed — daar had ik toch wel wat schrik voor — en ik voelde mij zo trots, want uiteindelijk ben ik maar een small town boy uit Ham, een klein dorpje in Limburg (Mo verhuisde zeven jaar geleden van Limburg naar Antwerpen, red.). Het is gek dat ik dit effectief gedaan heb.”

Badass

Sinds eind december zijn de eerste vier stukken uit de collectie van Mo te koop op Shein. Er volgen nog drie andere ontwerpen volgende maand. “Als ik kijk naar de reviews van mijn kleding op Shein, zie ik reviews uit Italië, China, Rusland... Ik vind het crazy om te denken dat mensen in andere landen mijn designs dragen. Ik heb een set gemaakt van een blazer met bijhorende broek en iemand had als review geschreven: ‘I bought the whole set, and now I feel like a badass.’ Ik was daar zo blij mee, want als mensen zelfvertrouwen krijgen door het dragen van mijn kleding, is mijn doel bereikt.”

Volledig scherm Een ontwerp van Mo, te koop voor 37 euro. © Shein

Volledig scherm Een ontwerp van Mo, te koop voor 38 euro. © Shein

Of de verkoop van de stukken van zijn eigen merk een boost kreeg sinds hij een collectie voor Shein ontwierp, heeft Mo nog niet gecheckt. “Daar heb ik eigenlijk nog geen tijd voor gehad", zegt hij al lachend. “Ik heb het superdruk. Naast ontwerper ben ik ook freelance project manager, freelance stylist, make-upartiest en content creator op Instagram en TikTok.”

Quote Niet iedereen kan honderd euro neertellen voor een kleding­stuk, dankzij fast fashion kunnen die mensen zich alsnog modieus voelen en zelfver­trou­wen krijgen Mo Urus

Het mooie aan fast fashion

Shein is een fast fashion-keten met bijzonder lage prijzen en krijgt daarom weleens kritiek. “Ik heb zelf nooit een slecht beeld gehad van Shein of van fast fashion in het algemeen”, aldus Mo. “Er heerst de laatste jaren veel negativiteit rond fast fashion. Dat is terecht, maar daardoor vergeten mensen soms de mooie kant: het feit dat het aan iedereen de kans geeft om zich goed te voelen in wat ze dragen. Niet iedereen kan honderd euro neertellen voor een kledingstuk, dankzij fast fashion kunnen die mensen zich alsnog modieus voelen en zelfvertrouwen krijgen.”

“Vroeger was ik altijd het buitenbeentje. Ik werd heel hard gepest omdat ik zwaarlijvig was en moslim. Mode heeft mij superveel zelfvertrouwen gegeven. Als ik een mooie outfit draag, voel ik me goed. Dat gevoel wil ik aan iedereen geven via mijn kleren.” Momenteel is Mo bezig aan een derde collectie voor RYLTY. “Het grote doel is om de wereld over te nemen.”

