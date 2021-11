Anneleen (28) en Nathan (28) toverden hun herenhuis om tot een thuis met karakter. “De rust van het interieur straalt op ons af”

Het is niet Nathan of Anneleen die ons opwacht, maar wel Oscar. De kater die stevig in het vlees zit – hij is niet toevallig geadopteerd van een chef-kok – doet niets liever dan in de etalage voorbijgangers in de gaten houden. De klanten zijn er dol op en met hem erbij voelt de winkel nog huiselijker aan. “Dat huiselijke mag je letterlijk nemen, want we wonen hier ook. Zoiets heeft zijn voor- en nadelen. We kunnen flexibeler werken, want we hebben op elk moment alles bij de hand. Het nadeel is dat iedereen weet dat dit onze thuis is en daarom durven mensen soms buiten de openingsuren aan te bellen om iets te kopen. Onlangs beslisten we om op termijn te verhuizen naar een ander appartement. Ook omdat House Raccoon niet langer alleen aan Mechelen verbonden zal zijn.”

Volledig scherm Kater Oscar is de chouchou. Niet alleen van het koppel, maar ook van de klanten van House Raccoon. © Maarten De Bouw

Wie zijn Anneleen en Nathan? • Anneleen (28) studeerde farmacie en werkte eerst in die sector. Nathan (28) heeft een diploma handelsingenieur en was IT-consultant. Samen startten ze House Raccoon op, een bedrijf dat duurzame designaccessoires maakt en ook een eigen winkel heeft.

• Het koppel is al meer dan tien jaar samen en woont in een oud herenhuis in Mechelen. De winkel bevindt zich op de benedenverdieping en op de twee niveaus erboven betrekken ze een appartement.

Het gaat het koppel en hun zaak dan ook voor de wind. Dat zal Kamal Kharmach graag horen. In Andermans Zaken, zijn tv-programma op één, zette hij ondernemers die het moeilijk hadden op de goede weg en Anneleen en Nathan waren twee van hen. “Hij gaf ons onder andere tips over hoe we de sales konden verbeteren, dus een winkel was een logische stap. Maar de minimalistische stijl waar ik van hou past daar niet, want anders zouden we te weinig van de producten die we verkopen kunnen tonen.”

Quote Ik viel meteen in zwijm voor de prachtige houten deuren, trappen en vloeren. Anneleen

“Maar in het appartement herken je wel meer mijn stijl”, lacht Anneleen. “Toen ik de prachtige authentieke, opgeschuurde houten deuren, trappen en vloeren zag, viel ik meteen in zwijm. Ze brengen warmte en het interieur verdraagt zo beter het vele zwart en grijs van de meubels en het wit van de muren. Dat doet aan het Scandinavische denken, maar met wat pastel- accenten voegde ik ook kleur toe.”

“Er mochten ook geen planten ontbreken. Nog niet zo lang geleden was het hier een urban jungle, maar dat probeer ik wat af te bouwen. Al staan er nog altijd een zestigtal. Ik moet dikwijls een EHBO-plantencursus toepassen. Dat is natuurlijk niet ideaal”, lacht Anneleen. “Minder planten maken het interieur rustiger en dat straalt op ons af. Met alle drukte in onze job kunnen we dat zeker gebruiken.”

Volledig scherm De mezzanine. © Maarten De Bouw

Zomer- en winterzithoek

“We twijfelden even om op de mezzanine een slaapkamer in te richten, maar we deden het toch maar niet. Het zou storen mocht de ene al in bed liggen, terwijl de andere nog tv keek. Daarom beslisten we om er een zithoek van te maken. We hebben er dus twee. Nathan zit vooral boven om te lezen. Daar onder het dak is het in de winter heel knus, maar in de zomer veel te warm. De zithoek beneden komt van pas als we tv kijken via de beamer en het projectiescherm dat opgerold boven de kast hangt.”

De witte piano is meer dan een decorstuk. “Nathan speelt al lang en ik vond het zo heerlijk om hem bezig te horen dat ik vorig jaar zelf lessen begon te volgen.”

Volledig scherm Nathan gaf de liefde voor muziek door aan Anneleen, die nu zelf ook pianoles volgt. © Maarten De Bouw

Cowgirl

Reissouvenirs en -foto’s maken het interieur persoonlijker. “Ik vind het leuker om subtiel enkele kaders op te hangen die niet al te fel in het oog springen dan één joekel in het midden van een ruimte. In onze slaapkamer hebben we foto’s aan de binnenkant van de schuifdeur. Alleen wij zien ze als we in bed liggen.” Boven het bed hangen twee hoeden die een speciale betekenis hebben. “De ene is een echte cowboyhoed die ik kocht op een ranch tijdens een roadtrip in Amerika. De andere, uit Madeira, herinnert er ons aan dat het een prachtig eiland is.”

Volledig scherm Reissouvenirs en -foto’s maken het interieur persoonlijker. © Maarten De Bouw

Volledig scherm Reissouvenirs en -foto’s maken het interieur persoonlijker. © Maarten De Bouw

Mix en match

De eetkamer is een van de best bewaarde ruimtes van het herenhuis. De marmeren schouw, moulures, plafondversieringen, houten deuren, vloer en trap zijn nog origineel. De messing hanglamp van Bolia past er perfect bij. Ook het String-rek van Espoo is een knap stukje design. Aan tafel combineerde Anneleen verschillende betaalbare stoelen van Kave Home, Maisons du Monde en Leenbakker. “De ruimte is veel te groot voor ons tweeën. We voelen er ons precies een koppel uit een Hollywoodfilm dat naast elkaar leeft. We gebruiken ze voor workshops, vergaderingen en als er vrienden langskomen.”

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Duurzaam design

Met House Raccoon maken Anneleen en Nathan woondecoraties en cadeautjes. Dat gebeurt met de hand in Antwerpen. “Daar zijn we trots op. Net als op onze eerlijke manier van werken met respect voor mensen en onze planeet. Voor elk object dat we verkopen en voor elke deelnemer aan een van onze workshops planten we een boom in Afrika. Dat zijn er ondertussen al meer dan 37.000.”

Volledig scherm House Raccoon © Maarten De Bouw

Volledig scherm House Raccoon © Maarten De Bouw

