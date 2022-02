Ann toverde haar nieuwbouwappartement om tot een vakantieparadijs in Brasschaat. “Ik wou een mix van stijlen”

Nieuwbouwappartementen zijn vaak clean en modern, niet zo origineel of authentiek. Althans, dat wordt toch gezegd. Een imago dat Ann makkelijk van tafel veegt. Door de zuiderse toets in de kleuren, planten, decoratie en meubels heb je in haar appartement altijd een beetje een vakantiegevoel. Het voorzichtige Vlaamse greige interieur is duidelijk niets voor haar. “Mijn wat eclectische stijl brengt sfeer in huis.”

We passeerden al vaak de Bredabaan, maar pas als we de oprit van de residentie opdraaien, valt het op hoe groen deze buurt is. “Het is een oase van rust waar het lijkt alsof ik een enorme tuin heb. Ik moet die zelf niet onderhouden, alleen maar van genieten”, lacht Ann. Dat doet ze even hard van haar appartement dat ze naar haar hand zette.

Quote Vintage en nieuwe meubels gaan voor mij perfect samen. Ann

“De badkamer en keuken waren er al, maar voor de rest had ik carte blanche. Ik ging voor een mix van stijlen. Wanneer je vasthoudt aan één bepaalde lijn dan krijg je, zeker in een nieuwbouw, een interieur dat voor mij te clean is. Een eclectische stijl brengt leven in de brouwerij. Vintagemeubels uit verschillende decennia en nieuwe stukken gaan perfect samen.”

“Ik koos ook bewust voor maatwerk om het maximum uit de ruimtes te halen en ervoor te zorgen dat alles aangepast is aan hoe ik leef. Zo ben ik ’s avonds nog dikwijls aan het werk thuis. Daarom integreerde ik een bureau in een grote kast in de leefruimte. Ze is tegelijk functioneel en esthetisch, met open vakken waarin ik boeken en decoratie zet.”

Een auto vol met planten en potten

In het wandmeubel in de tv-hoek kreeg haar platencollectie een plaatsje en de platenspeler staat op een uitschuifbare lade. De tv zelf zit verstopt achter een paneel. De kasten zijn bekleed met een warme, donkerblauwe laminaat met een rand in multiplex en corpussen in rode melamine. Met zulke speelse accenten en met kunst, kussens, bloemen en planten maakt Ann haar interieur fleurig.

Quote Ik word vrolijk van kleuren. En de natuur geeft me een goed gevoel. Ann Gilens

“Ik word vrolijk van kleuren, net zoals de natuur mij een goed gevoel bezorgt. Mijn planten waaronder palmen, cactussen, vetplanten en yucca’s spelen dan ook een prominente rol.” Tijdens de winter neemt Ann er meerdere van het terras in huis en dan ziet het er binnen nog een tikkeltje zuiderser uit. “Ik ben eens samen met mijn dochter naar Spanje gereden. Manon is met het vliegtuig teruggekeerd en ik met een auto vol planten en potten. ”

’s Avonds ziet alles er nog gezelliger uit als het appartement in een warme gloed baadt. “Ik heb vooraf goed nagedacht over de verlichting, want je brengt heel wat tijd door thuis als het donker is. De meeste lampen zijn dimbaar en hier en daar zit er indirecte verlichting. Zo kan ik makkelijk de sfeer scheppen die ik wil.”

Een zitbank van 3 (!) meter

De zitbank van maar liefst drie meter is op maat gemaakt. “Het was een hele onderneming om ze binnen te krijgen, net als de loodzware eettafel van massief hout die ik al erg lang heb. Maar voor mij was het ondenkbaar dat die niet mee zouden verhuizen.” Ze hebben evenveel karakter als de vintagestukken, zoals de cognacbruine fauteuils van Fredericia (The Spanish Chairs), de marmeren salontafel en de eetkamerstoelen in zwart tuigleder en messing van Cidue, Italië.

Vlekken troef

De keuken was er al, maar Ann koos voor een andere marmersoort. “Ik liet die verzoeten in plaats van polieren. Het verschil is dat de natuursteen zo minder glanst, maar wel gevoeliger is voor vlekken. Ik vind dat niet erg en werkte er zelfs de spatwand aan het kookvuur mee af. Ik houd van het matte effect dat zo ontstaat.” Aan de muur hangt een werk van Aiko Kubo. “Ik miste nog iets dat extra pigment bracht en dit maakte mijn keuken compleet. Ik hou van de organische vorm en nog meer van de kleurencombinatie van ecru en terracotta.”

Exotisch sfeertje op het terras en in de slaapkamer

Rond het appartement ligt een enorm terras van 63 m² dat afgewerkt is met planken van tropisch hardhout. “Het is volledig overdekt, dus ik zit er prima beschut. Als het op een warme zomerdag hard regent, waan ik me omringd met mijn planten een beetje in een regenwoud en hoef ik niet naar binnen te vluchten”, grapt Ann. “Het is een verlengstuk van mijn leefruimte. Ik heb er een zithoekje met stoelen van bamboe, een eetkamer met een tafel in mortex en een plek om te zonnebaden.”

Ook in de slaapkamer hangt een exotisch sfeertje met felgekleurd bedlinnen van Missoni Home en een spiegel. “Ik ben eigenlijk niet zo’n fan van het riet, maar kocht hem voor de grote afmetingen.” Naast een sixtieslamp op de kast staat ook een koraal. “Ik heb er verschillende. Het is niet zo dat ik ze meebracht van verre reizen of zelf opdiepte uit de zee. Eentje kocht ik tijdens een trip naar Parijs en andere in antiekwinkels in de buurt.”

Wie is Ann? • Ann Gilens (49) heeft met Living Projects al 22 jaar een eigen zaak in totaalinrichting: interieurontwerp, raamgarnering, tapijten en textiel, verlichting, maatwerk … • Ze verhuisde vijf jaar geleden van een woning naar een nieuwbouwappartement van Cores Development in Brasschaat. De residentie bevindt zich in een afgesloten domein met een parktuin en ernaast een bos. In het gebouw is er ook een wellness aanwezig. • Ann woont hier met haar dochter Manon Leyssens (22).

