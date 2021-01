Ann-Sophie renoveerde een afgelegen hoeve: “Het duurde drie jaar voor alles eindelijk klaar was”

Ann-Sophie was amper 16 toen ze haar eerste antiek kocht. In de decennia die erop volgden, verzamelde ze een onwaarschijnlijke collectie spullen met een verhaal. De mooiste en emotioneel meest waardevolle kregen een plekje in de oude hoeve die ze gedurende drie jaar volledig vernieuwde. “Een leuk interieur is een kwestie van durven.”

We houden het in 2020 niet voor mogelijk, maar de enige weg naar de boerderij van Ann-Sophie in Merchtem is via een niet-verlicht kiezelwegeltje met nergens in de omtrek een ander huis te zien. Het is voor die unieke setting in het groen dat Ann-Sophie ruim tien jaar geleden als een blok viel. Dat de hoeve niet het minste comfort bood, nam ze er graag bij. “Interieur heeft me altijd geboeid, dus ik liet me niet afschrikken door een grondige renovatie. Ik zag er zelfs een plezante uitdaging in.”

Quote Voor veel mensen is de periode van de bouw stresse­rend, maar ik heb dat helemaal niet zo ervaren Ann-Sophie

Grondig is eigenlijk te zacht uitgedrukt, want op de buitenmuren na werd alles vernieuwd. Zelfs de vloer werd een stuk uitgegraven om de kamers meer hoogte te geven. De ruimtes kregen ook een heel andere invulling: waar ooit de dieren op stal stonden, zijn nu de woonkamer en het bureau van manlief Charles ingericht. “Het duurde drie jaar voor alles eindelijk klaar was. Voor veel mensen is de periode van de bouw stresserend, maar ik heb dat helemaal niet zo ervaren. Ik herinner me vooral de lange, boeiende gesprekken met architect Benoit Viaene om telkens samen naar de beste oplossingen te zoeken. Toen alles achter de rug lag, was ik blij, maar dat was vooral omdat ik zo ongeduldig was om hier onze intrek te nemen.”

Het landelijke, stoere karakter van de hoeve van weleer is er nog altijd. Kijk maar naar de gehavende gevel die bewust zichtbaar is gelaten, net als een aantal typische oude boerderijtrekjes: het afgeronde pleisterwerk aan de muren, de verweerde balken in het plafond, de luikjes aan het raam, de dampkap die verborgen zit in een schouw … Aan dat alles voegde Ann-Sophie een aantal moderne accenten toe, zoals de plankenvloeren van maar liefst 30 cm breed en het strakke maatmeubel in de keuken waarin de keukentoestellen en de ontbijthoek een plekje kregen.

Volledig scherm De gevel is niet bepleisterd, zodat de sporen uit het verleden zichtbaar zouden blijven. © Karlijne Geudens

Volledig scherm Het lijkt alsof het eiland is gemaakt van oud hout, maar alles is nieuw. Tegen de spatwand achter het fornuis hangen echte Delftse tegeltjes. © Karlijne Geudens

Huis dat groeit

Ook het interieur is een mix van oud en nieuw. “We houden te vaak vast aan een bepaalde stijl die binnen één periode past, maar ik vind dat je moet durven en gewoon je zin moet doen. Er is niets mis mee om een modernistische lamp uit de jaren vijftig op een 18de-eeuws Engels klaptafeltje te plaatsen. En het is ook niet omdat je smaak in de loop der jaren verandert dat je een volledig nieuwe inboedel moet kopen. Het mooie aan een huis is juist dat het kan groeien, zodat uiteindelijk een mooi verhaal ontstaat. Dat maakt het boeiender en persoonlijker.”

Quote Het is niet omdat je smaak in de loop der jaren verandert dat je een volledig nieuwe inboedel moet kopen Ann-Sophie

Niets is hier dan ook zomaar gekomen, maar wel het resultaat van jarenlang zorgvuldig verzamelen. Er zitten dure stukken tussen, maar ook hele goedkope. “Onlangs kocht ik op de rommelmarkt een schilderij voor 2,5 euro dat perfect in de keuken past bij een werk dat het duizendvoud kost. Tijdens de vele reizen die ik maakte en de indrukken die ik er opdeed, ontwikkelde ik een extra zintuig om te weten wat er met elkaar matcht.”

Volledig scherm De hoeve ligt afgelegen in het groen. © Karlijne Geudens

Altijd een vrij plekje

“Ik ben ook al zo lang met interieur bezig”, vertelt Ann-Sophie. “Op mijn zestiende legde ik een collectie Engelse treen aan, dat zijn 19de-eeuwse houten objecten die in het huishouden gebruikt werden. Ze dienen om flacons, snuifdoosjes, kokers voor naalden en ander huishoudgerief op te bergen. Sindsdien is het verzamelen niet meer gestopt. Pepermolens, keramiek, maar ook kunst. Ik wilde bewust niet al te veel ramen, omdat er anders te weinig plaats zou zijn om werken op te hangen. Zowat elke muur is intussen ingepalmd, maar ik vind altijd nog wel een vrij plekje.”

Een van haar favorieten is een werk van de Italiaan Loris Cecchini dat geïntegreerd is in een wand boven de haard in de zitkamer. “Het was een coup de foudre. Pas na 2,5 jaar haalden we het uit de doos, omdat we toen pas wisten wat we ermee moesten aanvangen.” In de eetkamer, met een imposante boomstamtafel gemaakt van acaciahout, valt ons oog op een neonlamp met daarin de tekst ‘blabla’. Het is een cadeau van Delphine Boël dat de ruimte een smoel geeft. “Dit is een van mijn lievelingsplekjes. Ik wilde een aparte eetkamer die volledig af te sluiten is om gezellig samen te zitten. Ik hou er enorm van om mensen uit te nodigen en hoop dat dit snel weer kan.”

Volledig scherm De meubels en kunstwerken zijn een gewaagde, maar geslaagde mix van stijlen uit verschillende periodes. © Karlijne Geudens

Knipselmap als moodboard

Het gezin eet ook graag in de leefkeuken. Een open haard, klassiek fornuis, spatwand met echte Delftse tegeltjes en een indrukwekkend eiland maken ook hier een prachtige ruimte van. “In de loop der jaren scheurde ik uit magazines allemaal foto’s die ik mooi vond. Ik stak ze in een map die alsmaar dikker werd. Die kwam tijdens de inrichting perfect van pas om als moodboard te gebruiken. Er zat ook een foto tussen van een Italiaans meubel in notelaar waarop we ons baseerden voor het eiland.”

Het marmeren werkblad is zo behandeld dat het op leder lijkt. Boven keert de natuursteen terug in de badkamer, als aanrecht van het wasmeubel en als afwerking van het bad dat een opvallend opstandje heeft. “Als je op iets latere leeftijd bouwt, heb je al meer woonervaring en weet je al beter wat er allemaal bestaat en wat je zelf wilt. Die kennis komt goed van pas om het bijna-perfecte huis voor jezelf te creëren. Dat is waarom we hier niet snel zullen vertrekken.”

Haarden, 4 x anders

Niets gezelliger dan de warmte van een knisperend haardvuur. Dat vindt ook Ann-Sophie en daarom voorzag ze het huis van maar liefst vier verschillende haarden: een vloermodel in de zithoek, een exemplaar in de keuken op de hoogte van de eettafel, een haard in de zijmuur van het overdekte terras en een gashaard in de slaapkamer. “Het is heerlijk om ’s avonds voor het slapengaan de warmte van het vuur te voelen. Het is het perfecte einde van de dag. En ook de volgende kan niet beter beginnen als ik vanuit ons bed naar buiten kijk. Speciaal daarom lieten we de ramen wat verlagen.”

Volledig scherm ’s Avonds voor het slapen, gaat de gashaard vaak nog even aan. In de achtergrond: een wervel van een walvis als kunstobject. © Karlijne Geudens

Volledig scherm Goed gezien: een opstaande rand aan het bad, zodat het water niet op de houten vloer terechtkomt. © Karlijne Geudens

Wie is ze?

• Ann-Sophie De Stoop (47) woont hier met haar man Charles (48), de kinderen Arthur (21), Emilie (18) en Henri (15) en de trouwe viervoeters Scotch en Punch.

• Ann-Sophie studeerde kunstgeschiedenis en werkt freelance voor het veilinghuis Christies. Met Authentic and So verkoopt ze unieke meubels en objecten, @authenticandso op Instagram.

• Locatie: Merchtem (Vl-Brabant)

• De hoeve (750 m²) uit het begin van de vorige eeuw werd gerenoveerd door Ann-Sophie met de hulp van architect Benoit Viaene. Ze staat op een stuk grond van 2 hectare, met daarin zowel een strak gedeelte als een schapenweide.

Volledig scherm © Karlijne Geudens