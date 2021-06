Angèle volgt allergrootste sterren op als ‘Chanel chouchou’ en is gezicht van nieuwe zomercollectie

Op internationaal niveau zijn de ogen al een tijdje op Angèle (25) gericht: momenteel is ze ongetwijfeld de bekendste artiest van ons land. Vooral sinds haar hit met Dua Lipa bereikte de Belgische sterrenstatus. Ze mag zichzelf al enkele seizoenen ambassadrice van luxehuis Chanel noemen, maar schittert deze zomer ook nog eens als gezicht van de ‘Chanel Coco Beach’ collectie, een lijn die helemaal in teken staat van het strand en alles dat daarbij hoort. En dat is best wel een prestatie voor de bescheiden Linkebeekse van amper 25 jaar oud.

Het zusje van Roméo Elvis is goed op weg om de wereld te veroveren. Dat ze haar naam aan Chanel mag verbinden, is dan ook niet zo gek: de frisse looks en uitstraling van de ster sluiten perfect aan bij de stijl van het modehuis uit Parijs. Neem haar blonde lokken en onschuldige blik erbij in rekening, en je snapt volledig dat ze nu de zomercampagne van het merk mag representeren. Al mogen we de symbolische betekenis daarvan zeker niet onderschatten.

Chanel chouchous doorheen de geschiedenis

Gekozen worden als muze is een eer die niet zomaar aan de eerste de beste vrouw geschonken wordt. Heel wat grote sterren gingen de Brusselse al voor als ‘Chanel chouchou’. Het gaat meestel om een topmodel dat vaak te zien is op catwalks, een bekende actrice van een populaire film of een it-girl van het moment. Zo mochten topmodellen Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista en Kristen McMenamy al muzes zijn voor Chanel in de nineties (Karl Lagerfeld wandelde laatstgenoemd topmodel zelfs naar het altaar op haar bruiloft omdat ze zo close waren). Later ook actrices Nicole Kidman (kort na de release van ‘Moulin Rouge’ in 2004), Audrey Tautou (die Coco Chanel speelde in ‘Coco before Chanel’ in 2009), Blake Lively (toen haar carrière in 2011 een hoogtepunt kende dankzij haar rol in de ontzettend populaire serie ‘Gossip Girl’) en zangeres Lily Allen (in 2009, toen monsterhit ‘Fuck You’ verscheen). Meer recente Chanelmuzes zijn actrice-mannequins Lily-Rose Depp en Cara Delevingne, topmodel Kaia Gerber en zangeres Willow Smith. Stuk voor stuk figuren om ‘u’ tegen te zeggen.

Speelse, sobere strandcollectie

Eerder in 2020 schitterde Angèle al in de Eyewear-collectie van Chanel. En nu mocht ze dus een zomerse Chanelgodin belichamen voor de Coco Beach-collectie. In de minimalistische campagnevideo zien we de blonde schone dartelen op het strand met een gitzwarte lucht op de achtergrond.

In de collectie? Strandkledij, bikini’s, badpakken, bucket hats en bloemenprints die we met twee woorden het best beschrijven als speels en sober. “Deze collectie ligt mij helemaal: in de viering van een vrije, ontspannen allure en de ‘joie de vivre’ die het uitstraalt", zei ze er zelf over tijdens de shoot. “Niets is voor mij belangrijker dan comfortabel zijn. Omdat het een zomercollectie is, geeft het je hoop: je zou er nu al willen zijn.”

Speciaal voor de campagne stelde Angèle een afspeellijst samen, die je op de website van Chanel kan beluisteren. De Coco Beach collectie van Chanel is beschikbaar in geselecteerde verkooppunten. Meer informatie vind je hier.

