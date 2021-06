Amnesty International Vlaanderen lanceert T-shirts tegen seksueel geweld

The way we dress does not mean yes. Dat is de duidelijke boodschap van Amnesty International Vlaanderen. Seksueel geweld is nooit, never, jamais gerechtvaardigd, en het maakt helemaal niet uit welke kleren iemand draagt. Om die leuze extra kracht bij te zetten, brengt de mensenrechtenorganisatie samen met ontwerpster ALICE van Innis T-shirts uit tegen alle vormen van seksueel geweld. Want seks zonder toestemming is verkrachting en enkel ja is ja.

100 verkrachtingen per dag

Dat verkrachtingen vaak voorkomen in ons land, werd deze week nogmaals pijnlijk bevestigd toen bekend raakte dat vijf tieners een veertienjarig meisje hadden verkracht op een kerkhof in Gent. Ook de cijfers liegen er niet om. Elke dag worden er in België alleen al gemiddeld 100 mensen verkracht. Negen op de tien slachtoffers doen geen aangifte, vooral uit schrik om niet geloofd te worden. En zelfs als ze aangifte doen, is de kans op een veroordeling klein, want minder dan vijf procent van alle verkrachtingszaken resulteert in een effectieve veroordeling. Dat is onaanvaardbaar.

Daarom vecht Amnesty tegen seksueel geweld. Dat doen ze aan de hand van preventiecampagnes, petities en bewustmakingsacties om stereotypes rond het topic de wereld uit te helpen. Zo ervaren veel slachtoffers nog altijd ‘victim blaming’, waarbij ze onterecht verantwoordelijk worden gesteld voor seksueel geweld, door bijvoorbeeld de kleding die ze dragen. Met de genderneutrale T-shirts wil Amnesty komaf maken met dergelijke schadelijke stereotypes. De dader is namelijk altijd de schuldige, niét het slachtoffer.

Rechtvaardigheid

“Rechtvaardigheid is altijd een sleutelwoord geweest voor mij”, vertelt ontwerpster ALICE in een persbericht. “Enkele jaren na de start van mijn label groeide ook een bewustwording over seksualiteit, gender en seksisme. Ik vind het een evidentie dat iedereen zich veilig zou moeten kunnen voelen waar en hoe zij/hij/die is, en dat iedereen evenveel recht heeft op de vrijheid om te kiezen wat zij/hij/die draagt.”

“Toen Amnesty Vlaanderen en ik besloten een T-shirt te produceren onder de noemer ‘The way we dress does not mean yes’ ten voordele van de strijd tegen seksueel geweld, voelde ik me vereerd en begon ik zonder aarzeling aan het ontwerp”, voegt ze er nog aan toe.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © ALICE van Innis

De T-shirts hebben een gele kleur met blauwe en roze accenten, verwijzend naar het logo en de campagnebeelden van Amnesty International. De stippen en golven doen dan weer denken aan de betogingen tegen seksueel geweld en het samenhorigheidsgevoel. Het model - een soort los zittende tanktop - kan door iedereen gedragen worden. Dat vond de ontwerpster belangrijk, omdat het thema iedereen aanbelangt. De achterkant is langer dan de voorkant en er zit een split in de zijkanten. Elk shirt heeft ook nog een riempje waar het motto van Amnesty op gedrukt staat. Zo is je outfit helemaal compleet.

De Amnesty-shirts zijn online te koop voor 49 euro op de website van ALICE. Voor elk verkocht exemplaar schenkt Alice 10 euro aan Amnesty. Wees er snel bij, want het gaat om een limited edition van 200 stuks.

Volledig scherm Het riempje kan je op verschillende manieren dragen. © ALICE van Innis

Lees ook: