Amerikaanse Vogue kiest voor de allereerste keer een transgender model voor cover

Het Amerikaanse model Ariel Nicholson (20) gaat de geschiedenisboeken in. Ze is het eerste transgender model ooit dat op de cover van Vogue zal staan, en niet op de minste. De septemberuitgave is de cruciaalste en meest geanticipeerde, omdat die het begin van een nieuw modejaar inluidt. Nicholson schittert naast zeven andere topmodellen, waaronder Bella Hadid en Kaia Gerber. De timing kon ook niet beter, want het is morgen de internationale dag van transgenderrechten.

Er wordt wel eens van Anna Wintour gezegd dat inclusiviteit niet bepaald hoog op haar agenda staat, maar als we de nieuwste cover van Vogue bekijken, zien we een prachtig, divers palet van verschillende maten en etniciteiten. En een trans persoon dus, en dat werd tijd, want zowel de Britse als Franse Vogue kozen lieten al eerder een transgender model op hun cover staan, en nu is het dus aan Ariel Nicholson.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Generation America

Het thema van het septembernummer is “Generation America”, met acht Amerikaanse modellen die de cover versieren. Onder andere Bella Hadid, Kaia Gerber, Anok Yai en dus ook Ariel Nicholson, het eerste transgender model op een Vogue cover ooit. Het model is te zien in een wondermooie groene outfit van opkomend modeontwerper Christopher John Rogers en Rick Owens, al is het interview dat ze deed eerder het hoogtepunt van haar verschijning in Vogue. “Ik ben in het hokje van ‘trans model’ gestopt", zegt ze bloedeerlijk. “En dat is wat ik ben, maar dat is niet alles wat ik ben.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nicholson is amper twintig, maar heeft al een indrukwekkende carrière voor zichzelf gemaakt. De spotlight is ze wel gewend, want toen ze dertien was had ze een hoofdrol in de documentaire ‘Growing Up Trans’. Ze werd binnengehaald bij DNA Models en mocht al lopen voor grote ontwerpers zoals Marc Jacobs en Miu Miu.

(Lees verder onder de video.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik voel me ongelofelijk gezegend om deel te mogen uitmaken van de geschiedenis van Vogue”, schrijft ze op haar Instagrampagina. “Als eerste transgender persoon op de cover van Vogue. Ik ben dankbaar dat ik samen mag werken met legendes. Ik ben dankbaar voor de gemeenschappen die me gevormd hebben en me elke dag inspireren.”

Lees ook :