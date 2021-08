Als je interieur matcht met je persoonlijkheid, ben je gelukkiger. Interieurarchitect tipt hoe je je eigen stijl vindt

Oost west, thuis best? Onderzoek heeft uitgewezen van wel: 65-plussers met een interieur dat bij hun karakter past, zijn gelukkiger. Je hoeft natuurlijk niet tot je pensioengerechtigde leeftijd te wachten om van je huis een thuis te maken. Dankzij de tips van interieurarchitecte Loraine vind je de stijl die past bij jouw persoonlijkheid. “Ja, zelfs die ene kitscherige sombrero die je op een droomvakantie in een souvenirwinkel hebt gekocht, kan perfect een plaatsje krijgen in jouw interieur.”

Wetenschappers van de universiteit van Texas namen de karaktereigenschappen én de interieurs van een kleine driehonderd mensen ouder dan 65 onder de loep. Ze fotografeerden kamers waar de deelnemers het vaakst vertoefden en onderzochten hoe hun persoonlijkheid werd weerspiegeld in de inrichting.

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat mensen wiens karakter past bij hun leefruimte een beter welzijn kenden. Karen Fingerman, hoogleraar menselijke ontwikkeling en familiewetenschappen aan de universiteit, vertelt in vakblad The Gerontologist: “Ze voelen zich gelukkiger in het leven en hebben een beter humeur. Thuis is waar we ons kunnen uiten."

Het effect was het grootst bij de mensen die alleen wonen, omdat zij hun eigen persoonlijkheid ongelimiteerder konden uitdrukken in hun huis. En ook rommel zorgt er soms voor dat sommige bevraagde 65-plussers zich beter in hun vel voelen. Wat mooi aantoont dat je rommel maar moeilijk kan definiëren en het dus iets heel persoonlijks is.

Home sweet home

Het onderzoek spitst zich dan wel toe op 65-plussers, het is niet onlogisch dat de resultaten ook voor andere leeftijdscategorieën opgaan. Spreekwoorden en zeemzoeterige quotes als ‘zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’, ‘oost west, thuis best’ en ‘home sweet home’ zijn geen gebakken lucht: we bevinden ons tussen onze vier muren in onze safe space.

Interieurarchitecte Loraine Loos, zaakvoerder van De Stijlfabriek, kan dat alleen maar beamen. “Het is enorm belangrijk om jezelf gelukkig én thuis te voelen in een interieur”, vertelt ze. “Daarom vertrek ik altijd van de gedachte: happy inside.”

Volledig scherm Interieurarchitecte Loraine Loos staat aan het roer bij De Stijlfabriek. © niccola.be

Je eigen stijl bepalen is een proces, dat je stapje per stapje doorloopt. Loraine formuleert tips om het interieur te vinden dat naadloos aansluit bij jouw persoonlijkheid:

1. “Maak een moodboard met knipsels uit tijdschriften of digitaal via Pinterest of Canva. Het belangrijkste is dat je echt van het beeld houdt, dat het je aantrekt. Beperk je niet enkel tot foto’s van inspirerende interieurs, maar kies ook voor foto’s van dieren, planten, kunst, kleding of reisbestemmingen. Door hier steeds op terug te vallen, weet je zeker dat het uiteindelijk resultaat ook bij je karakter past.”

2. “Filter deze afbeeldingen en probeer te achterhalen waarom je die afbeelding precies zo mooi vindt. Straalt het rust uit (of net niet)? Is het modern en strak (of net niet)? Zorgt het voor gezelligheid (of net niet)?”

3. “Op basis van je moodboard kan je normaal gezien kleuren selecteren die bij elkaar passen en die je aantrekken. Pas de 60-30-10 procent-regel toe: de basiskleur neemt 60 procent van je interieur en dus het grootste deel van de muren, terwijl de tweede kleur je huis voor 30 procent vormgeeft. De tweede tint is bijvoorbeeld een ideale kleur voor je zetel. De overige 10 procent kunnen verschillende bijpassende kleuren zijn voor decoratie, details en accenten.”

4. “Na het kleurenpalet kan je het moodboard gebruiken om op zoek te gaan naar het juiste meubilair, de juiste verduistering en als laatste de accessoires en planten.”

5. “Als je op voorhand uit winkels of meubelshops stalen kan aanvragen, doe dat dan zeker! Leg deze samen in de juiste ruimte en bekijk de stalen op verschillende momenten van de dag, bij dag- en avondlicht.”

Quote Koop nooit een item, gewoon omdat je het mooi vindt. Er wat langer over nadenken helpt om zeker te weten dat het stuk bij het geheel past. Loraine Loos, Interieurarchitecte

6. “Koop nooit een item, gewoon omdat je het mooi vindt. Neem je tijd. Er wat langer over nadenken helpt om zeker te weten dat het stuk bij het geheel past.”

7. “Investeer en koop duurzaam. Wacht bijvoorbeeld liever iets langer met gordijnen en investeer in goede stoffen met mooie structuren die je interieur gezellig en compleet maken. Probeer goedkope, tijdelijke oplossingen zo veel mogelijk te vermijden, want dat zal je uiteindelijk alleen maar meer geld kosten."

8. “Durf je passies te vermengen en combineer oud met nieuw. Ja, zelfs die ene kitscherige sombrero die je op een droomvakantie in een souvenirwinkel hebt gekocht, kan perfect een plaatsje krijgen in jouw interieur. Hang je die bijvoorbeeld op als muurdecoratie, dan word je er ongetwijfeld elke dag gelukkig van.”

