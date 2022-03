Alles wat je moet weten voor je (nog) een tattoo laat zetten. “Eet een goede lunch en neem druivensuiker mee”

Vroeger waren het matrozen die trots een anker showden op hun bovenarm. Nu heeft ook je arts, advocaat of zelfs moeder er eentje staan. Ja, tatoeages zijn waanzinnig populair. En wie er voor de eerste keer eentje laat zetten, kan best nerveus zijn. Tattooartiest Dagmar Verfaillie schreef daarom de alleerste ‘Tattoogids Vlaanderen’ en vertelt je alles wat je moet weten: wat de gevoeligste plekken zijn, hoe je je kunt voorbereiden en hoe je goed zorg draagt voor je tattoo.

“Een tattoo laten zetten of plaatsen, het is een reis. Keer op keer”, zegt Dagmar Verfaillie. Hij is tattooartiest en zaakvoerder bij Arthouse The Liner in Roeselare. Samen met tattooloving copywriter Brecht Vande Walle schreef hij een boek, ‘Tattoogids Vlaanderen’, dat je vanaf dit weekend kunt kopen. Het duo is van mening dat er meer bij een tattoo komt kijken dan je mogelijk zou denken. “Over de redenen waarom je er eentje laat zetten, hebben we het niet. Dat laten we aan jou. Je bent oud en wijs genoeg. We hebben het over het proces, van je eerste idee tot de uitvoering ervan. Een soort checklist van all things to consider.”

We zetten de belangrijkste zaken al even op een rijtje.

Een goede voorbereiding

Een kunstwerk op je huid laten zetten gebeurt niet op een-twee-drie. Het vraagt werk vooraf, zoals: beslissen wat voor iets je wil en zoeken naar een artiest wiens stijl perfect matcht met je idee. Laat je daarbij niet altijd leiden door de trends op sociale media, waarschuwen Dagmar en Brecht. Ze verwijzen vooral naar de steeds kleinere tatoeages die je ziet op Pinterest en Instagram. “Vaak zijn die tattoos net gezet of gefotoshopt. Té klein is echt niet goed. Inkt zoekt zijn plaats en ultrafijne lijntjes worden door de jaren altijd wat dikker. Te fijne details lopen met ouder worden in elkaar over, waardoor je vlekken krijgt. Wat het internet je voorschotelt, is niet altijd echt.”

Volledig scherm "Ultrafijne lijntjes worden doorheen de jaren altijd wat dikker." © rv

Gekozen wat je wil, en een afspraak bij een tattoostudio geboekt? Top, het enige wat je dan nog hoeft te doen, is wachten op le moment suprême en je goed voorbereiden. Dagmar en Brecht geven enkele tips.

• Gebruik je bloedverdunners of heb je diabetes of bepaalde allergieën, vraag dan eerst advies aan je huisarts. “Dergelijke zaken wil je niet ‘vergeten te zeggen’. Daar doe je jezelf, je artiest en je tattoo geen plezier mee.”

• Ben je zwanger, dan stel je je tattoo gewoon uit. Ook zolang je borstvoeding geeft, laat je je beter niet tatoeëren. Dagmar en Brecht: “Door de kleine shock die je lichaam ondergaat kan de melkproductie stilvallen. Minuscule deeltjes inkt komen in de bloedbaan terecht en die wil je niet doorgeven aan je kind. De wetenschap is er niet helemaal uit, de meningen lopen uiteen – maar wil je het risico lopen?”

Quote Alcohol zorgt niet alleen voor meer bloeden, het vergroot ook de kans op korstvor­ming. Dagmar & Brecht

• Je hebt het waarschijnlijk al eens gehoord of gelezen: 24 uur op voorhand drink je het best geen alcohol. Moet dat echt? “Ja”, zeggen de auteurs. “Echt wel. Alcohol zorgt voor meer bloeden tijdens het tatoeëren. Hoe meer je bloedt, hoe meer inkt uit je lichaam verdwijnt. De kans op korstvorming en inktverlies tijdens de genezing is ook groter.”

• “Neem een douche voor je uren op de tafel komt liggen. We said it. Een zweetlucht van enkele dagen, het werkt niet gemakkelijk.” Ontharen is dan weer niet nodig. “Zeker als je geen expert bent in het frequent ontharen van bepaalde plaatsen.”

Volledig scherm "Trek niet je beste kleren aan voor je sessie." © rv

• Trek niet je beste kleren aan voor je sessie. “Kleed je comfortabel en draag kleding waarvan je het niet erg vindt dat er een inktspat op komt. Een tattoo op je been? Dan is een short handig.”

• Neem een goed ontbijt of lunch voor je bezoek. “Op je nuchtere maag aan een sessie beginnen kan voor appelflauwtes zorgen. Zoiets komt altijd ongelegen, dus zorg dat je voldoende kracht opdoet”, klinkt het advies. “Een snoepreep of druivensuiker helpt een daling van je suikerspiegel te voorkomen eens de sessie voorbij is. En wanneer je weer vertrekt, dan hebben we het liefst dat je heelhuids weer thuisraakt.”

• Heb je een moeilijk moment? Dan hebben Dagmar en Brecht een goede tip: “Focus op je ademhaling. Probeer je adem als het ware door je hele lichaam heen te voelen. Diep inademen - vijf tellen in - en langzaam uitademen - ook weer vijf tellen - neemt je aandacht weg van dat moeilijke moment en verlegt zo je focus. Dat ontspant en kalmeert.”

Quote Het is geen schande om je oortjes of een boek mee te brengen naar je afspraak. Dagmar & Brecht

• “Het is geen schande om je oortjes of een boek mee te brengen naar je afspraak. Niet elke artiest is een grote prater en ze moeten uiteraard geconcentreerd werken. Wat verstrooiing kan dus goed van pas komen. Kijk je graag een serie op je iPad? Doen. Met je oortjes in. Zulke zaken nemen ook weer de aandacht weg van de pijn of het irritante gevoel.”

• Plan geen andere afspraken in direct na je sessie. “Als jij ineens dringend weg moet, dan is dat voor jou en de artiest allesbehalve fijn. En maak na een sessie geen te grote plannen meer. ’s Avonds zal je lichaam, en misschien ook je geest, des te gelukkiger zijn met een avond in de zetel.”

Volledig scherm © rv

Nazorg

Even belangrijk als het goed laten zetten van je tattoo is de nazorg. Zo’n inkttekening blijft namelijk niet vanzelf levenslang zo mooi als toen je hem liet zetten. “Meer zelfs: je kunt het knappe werk van je artiest verknoeien door de foute verzorging achteraf”, menen Dagmar en Brecht. Ze geven enkele tips die je het best in je achterhoofd houdt.

Quote Gebruik geen washandjes, want die laten kleine pluisjes achter die je niet in je tattoo wil. Dagmar en Brecht

• “Vlak na het zetten pakt de artiest je tattoo in. Laat die folie twee uur zitten. Haal dan het plastic eraf en dep je tattoo proper met keukenrol en lauw water. Gebruik geen washandjes, want die laten kleine pluisjes achter die je niet in je tattoo wil.”

• “Smeer een dun laagje tattoozalf over het werk heen. Er zijn op de markt heel wat zalfjes te krijgen. Ongeparfumeerd heeft onze voorkeur. Alles wat overbodig is, gebruiken we liever niet. Laat de lavendelgeur voor je toilet, niet voor de verzorgingszalf.” Drie à vier keer per dag een fijn laagje smeren voorkomt dat de tattoo ‘uit- droogt’. “Smeer toch maar snel een dag of tien. Korstjes die te vroeg gevormd worden en loskomen nemen inkt mee en laten witte vlekjes achter.”

Volledig scherm "Smeer jezelf en je tattoo altijd in met een erg hoge factor zonnecrème." © rv

• “Zwemmen of de stress van je afweken in een warm bad doe je de eerste tien dagen niet. Douchen wel, met pH-neutrale zeep.”

• “Zon, zonnebank en sauna schrap je uit je agenda. Zeker de eerste drie weken. Vermijd blootstelling aan grote warmte, want de inkt moet onderhuids nog uitdrogen. Door extreme temperaturen kan de inkt uitlopen. Is je tattoo voldoende genezen en ga je bakken op het strand? Smeer jezelf en je tattoo in met een erg hoge factor zonnecrème. Je huid ziet af en je tattoo vervaagt als je niet smeert.”

• Na de genezing zorgt bodylotion ervoor dat je tattoo langer zijn scherpte en frisheid behoudt. “Een gehydrateerde huid veroudert mooier en dat is goed nieuws voor je tattoo.”

Plantaardige inkt

Ze doen het niet allemaal, maar je vindt toch al behoorlijk wat artiesten die een honderd procent plantaardige levensstijl hebben en dat doortrekken in hun werk. Er zijn ettelijke producenten van vegan inktsoorten. Inkt waarvan je met een gerust geweten kunt zeggen dat ze op geen enkele manier en geen enkel moment op dieren getest is. “Vraag je artiest gerust of hij of zij zulke inkt gebruikt. Dat de inkt vegan is, staat duidelijk vermeld op de productverpakkingen. Je artiest zal je dat met plezier tonen.”

Volledig scherm © rv

Hoeveel kost dat?

“Een exacte prijs per tattoo geven is niet mogelijk”, vertellen Dagmar en Brecht. “Je kunt ook niet één antwoord geven op de vraag: hoeveel kost een warme maaltijd? Er zit een (groot) prijsverschil tussen kebab en een gerecht uit een sterrenzaak. Je betaalt meer bij de gerenommeerde artiest dan in een commerciële shop met enkel de basics. In principe krijg je vooraf een richtprijs mee.”

Wel kan je al een onderscheid maken tussen de stukprijs en het uurtarief. De stukprijs geldt het vaakst voor een flashtattoo (een ontwerp dat een artiest maar één keer zet) of een ontwerp dat in één keer afgewerkt wordt. Een vaste prijs, vooraf bepaald. Het uurtarief is dan weer gebruikelijk bij grotere stukken. Bij een arm- of beensleeve, een chest- of backpiece is het exacte aantal uren vooraf moeilijk in te schatten. Het gaat al snel om meerdere sessies. Hoeveel uur je zit per sessie bepaalt mee de prijs.

Quote Wees ook realis­tisch in de wachttij­den. Enkele maanden tot een jaar is geen uitzonde­ring. Dagmar & Brecht

Een voorschot bij het boeken van een afspraak is geen uitzondering. Het is namelijk een garantie dat je je afspraak nakomt. Criteria die de prijs beïnvloeden zijn de grootte, de plaats en de graad van detail en moeilijkheid.

“Elke zaak bepaalt zijn eigen prijs en die kan dus van shop tot shop variëren. If you pay peanuts you get monkeys, is een goeie om te onthouden. Er bestaan tattoos aan weggeefprijzen, maar ze wonnen nog maar zelden prijzen. Wees ook realistisch in de wachttijden. Enkele maanden tot een jaar is geen uitzondering. Als je zomaar kunt bin- nenstappen en direct een tattoo krijgen, vraag je je toch best eens af hoe dat komt.”

Doet dat pijn? Vraag het aan tien willekeurige mensen die al een tatoeage hebben, en je zal waarschijnlijk verschillende antwoorden krijgen. De een vond het lichtjes onaangenaam, de ander echt vreselijk hard afzien. De pijngrens verschilt nu eenmaal van mens tot mens. “Wel zijn er plekjes die door iedereen als het pijnlijkst worden ervaren. De plaatsen waar je kriebels hebt bijvoorbeeld. Test het maar bij jezelf, of beter, laat het doen door een ander. Neem een scherp potlood en kras eens wat steviger op die plaatsen. En, wat geeft dat?” We lijsten de pijnlijke plekjes even voor je op: • “Met je blote voeten op een Legoblokje stappen? Yes, de voetzool vraagt heel wat volharding, net zoals de hand- palm. Ze zijn erg pijnlijk en aangezien je beide vaak gebruikt, slijten tattoos daar erg snel.” • “Een naald op en rond je geslacht? Dan ben je een echte badass. Genitale tattoos gebeuren minder vaak om logische redenen.” • “Holtes en plooien. Oksel, knieholte, de plooi in je elleboog: je bijt best op je tanden tijdens het tatoeëren. De genezing duurt ook langer omdat die plekken maar blijven bewegen.” Quote De uiteinden van je lijf, handen en voeten zijn verbonden met je tastzin. Je zult een tattoo daar ongetwij­feld goed voelen. Dagmar en Brecht • “Een tattoo op de ribben vraagt karakter. Elke plekje waar de ruimte tussen huid en bot klein is, voelt vrij intens. Je moet ondanks het gevoel stil blijven liggen. Niet zo evident voor jou en de artiest.” • “Je hals mag je dan dé plek lijken om een ontwerp te laten zetten, de fijne huid maakt ze des te gevoeliger. De luchtpijp en adamsappel zijn delicaat. Slikken op het verkeerde moment en het ontwerp kan er ineens anders uitzien.” • “Als je kletsen op je billen leuk vindt, dan zul je er vast wel tegen kunnen. Heb je eerder pijnlijke herinneringen aan de tik op je billen uit je kindertijd, dan laat je het beter zo.” • “Vol op de borst voel je de tattoo goed binnenkomen. Je krijgt waar voor je geld. De plexus bijvoorbeeld, op en boven het sleutelbeen, en dan hebben we het niet eens over het tatoeëren van je tepels.” Quote Het constante op en neer bewegen van de naald neemt op den duur de vorm aan van een sloophamer op je hersenpan. Dagmar en Brecht • “De uiteinden van je lijf, handen en voeten zijn verbonden met je tastzin. Je zult een tattoo daar ongetwijfeld goed voelen. Voordeel: handen en voeten zijn niet zo groot, dus je bent er ook redelijk snel weer van af.” • “De binnenkant van je bovenarm en je dij scoort ook goed op de pijnlijst. Op amper twee centimeter verschil kunnen zelfs de meest geanimeerde gesprekken plots stilvallen eens je ‘de binnenkant’ bereikt.” • “Een tattoo achter je oor, op je oor zelf of er net boven valt best nog mee. Het zijn ook geen oppervlakten ter grootte van de Sixtijnse kapel. Het achterhoofd en het gezicht daarentegen zijn geen cadeau. Het constante op en neer bewegen van de naald neemt op den duur de vorm aan van een sloophamer op je hersenpan.”

Meer lezen? DeTattoogids Vlaanderen, van Dagmar Verfaille & Brecht Vande Walle, 176 pag., 22,99 euro.

Volledig scherm Tattoogids Vlaanderen. © rv

