Afro-Amerikaanse ontwerper Kerby Jean-Raymond schrijft geschiedenis met coutureshow

Valse start

Normaal gezien vond zijn show vorige week donderdag al plaats, maar die viel - letterlijk - in het water. Door de hevige regenval werd het modegebeuren enkele dagen uitgesteld. De sequel vond plaats in Villa Lewaro, een majestueuze mansion in het Amerikaanse Irvington dat in 1917 gebouwd werd door de Afro-Amerikaanse ondernemer Madam C. J. Walker. Jean-Raymond presenteerde 25 verschillende looks op de catwalk. Geen traditionele extravagante avondjurken, wel outfits met een verhaal achter. Elk ontwerp was namelijk een uitvinding van een zwart persoon.

Pindakaas tot een mobiele telefoon

Een ding is zeker: het is een show die niet snel vergeten zal worden. En het duurde ook lang om hem in elkaar te steken. Alleen de designs al: alles werd met de hand gemaakt, en sommige stuks namen maar liefst vier maanden in beslag. “Elke keer dat we iets maakten, namen we er even afstand van om te kijken hoe we het konden verbeteren. En elke keer werd de constructie nog iets ingewikkelder”, vertelt Jean-Raymond aan Vanity Fair. “Het was een lang, lang proces om er te raken, maar ik ben heel tevreden met het resultaat.”