Afgekeken van Tiktok: de makkelijkste knot die je ooit gemaakt hebt

De opzet is simpel: maak een halve staart, twist de onderste helft en pin deze met schuifspeldjes over je dot. Aan de techniek zal het alvast niet liggen, want die is inderdaad erg eenvoudig. Waar zit de moeilijkheid dan precies? In de voorbereiding. Je knotje staat of valt letterlijk met de juiste producten. Je lokken hebben immers voldoende textuur nodig om netjes te blijven zitten. Heb je van nature krullen, dik of stug haar? Dan heb je aan een zeezoutspray voldoende. Is je haar eerder aan de fijne en gladde kant? Breng dan ook wat droogshampoo of texture powder aan voor meer grip.