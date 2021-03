Adios, witte muren. Zo haal je meer kleur in huis als beginner: “Gebruik geen kleur die je graag ziet”

Nu alles vierkant loopt, brengt rond rust in huis: deze organische vormen verzachten je interieur

30 januari De wereld is in de ban van een pandemie. Het klimaat warmt op. Net nu zowat alles vierkant loopt, veroveren de ronde vormen onze interieurs. Toeval is dat niet. Cirkels staan voor rust en zachtheid – net wat we nodig hebben in deze woelige tijden. Met deze organische items maak je van je thuis een rustgevende oase.