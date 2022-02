Adele draagt bijna altijd jurken met een ‘Brigitte Bardot-neklijn’. Moderedacteur David legt uit waarom

Oplettende fans hebben het vast al gemerkt: zangeres Adele (33) draagt graag jurken met een Brigitte Bardot-neklijn. Die is in de sixties vernoemd naar de beroemde Franse actrice en sindsdien de favoriet van heel wat vrouwen. Moderedacteur David legt uit waarom een top of jurk met zo’n Bardot-neklijn in de garderobe van bijna elke vrouw past. “Het staat ook mooi bij een grotere boezem.”

Vorige week vonden de Brit Awards plaats in Londen. Adele was de ster van de avond: ze bracht een magnifieke versie van ‘I Drink Wine’ en won de prijs voor beste Britse single met ‘Easy on me’. Ze schitterde gedurende de avond in maar liefst drie verschillende outfits: eentje voor de aankomst, eentje voor haar optreden en eentje voor de afterparty. Wat viel op? Stuk voor stuk hadden de outfits dezelfde neklijn, de zogenaamde Brigitte Bardot-neklijn.

Racistische uitspraken

Het is niet de eerste keer dat we Adele in een soortgelijke snit zien: als je door haar Instagrampagina scrolt, zie je meteen dat de zangeres gek is op stukken met een Bardot-neklijn. Moderedacteur David Devriendt: “De Bardot-neklijn is een begrip in de modewereld. Brigitte Bardot was een icoon uit de jaren zestig. Zij heeft die neklijn natuurlijk niet uitgevonden, maar wel stukken populairder gemaakt omdat ze er zo vaak in te zien was. Inmiddels is ze van haar voetstuk gevallen omwille van racistische uitspraken, maar destijds was zij het van het. Ook Grace Kelly en een jonge Queen Elizabeth droegen vaak zo’n neklijn.”

Volledig scherm Adele terwijl ze 'I Drink Wine' zong op de 2022 Brit Awards. © Dave J Hogan/Getty Images for BR

“De echte, klassieke Bardot-top is voor mij een soort vakantietopje, in côte d’Azur-stijl. Het is wat losser, heeft een rechte neklijn met blote schouders en heeft niet per se een decolleté. De outfits van Adele tijdens de Brit Awards doen me meer denken aan de glamour van het oude Hollywood.”

Volledig scherm Brigitte Bardot in de jaren zestig. © Getty Images

Volledig scherm Een jonge Bardot op het filmfestival in Cannes. © Getty Images

Zandloperfiguur

“Je zou de jurken van Adele de Hollywood- of coutureversies van de Bardot-top kunnen noemen. Het silhouet is een echte klassieker op de rode loper. Maar denk ook aan de revenge dress van prinses Diana. Markle droeg ook vaak zulke modellen naar events, en Lady Gaga had iets soortgelijks aan bij de uitreikingen van de Golden Globes voor ‘A Star is Born’.”

Adele, Lady Gaga, Meghan Markle: ze hebben alle drie een uiteenlopende stijl en maat. Toch komen ze weg met hetzelfde kledingstuk. “De Bardot-neklijn, zeker in combinatie met een decolleté in V-vorm, is dan ook enorm flatterend. De horizontale lijnen maken je schouders breder, waardoor je bij een jurk die onderaan breder wordt, een zandloperfiguur creëert en je heupen smaller lijken. Daardoor flatteert het vrouwen van verschillende leeftijden, maten en lichaamstypes. Het is een gigantische klassieker.”

Volledig scherm Adeles look tijdens haar entrée. © WireImage

Zo’n Bardot-neklijn met een decolleté in V-vorm is ook erg geschikt voor vrouwen die, zoals Adele, een zwaardere boezem hebben, zegt David. “Dat creëert een prachtig silhouet. Een grotere boezem in een rechte Bardot-neklijn kan zorgen voor een ingesloten effect. Dat is tof, maar sommige vrouwen vinden dat hun boezem zo iets te zwaar overkomt.”

