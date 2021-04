Actrice Lena Dunham lanceert plus-size kledinglijn: “Mensen noemen me 'moedig’ omdat ik mijn lichaam toon. Krijgt een slanke vrouw ooit zo'n commentaar?”

‘Girls’-actrice Lena Dunham (34) heeft een kledinglijn ontworpen voor volslanke vrouwen. Dat deed ze in samenwerking met 11 Honoré, een detailhandelaar die high-fashion ontwerpers er toe aanzet om meer inclusieve maten op de markt te brengen. Tijdens de aankondiging vertelde ze ook over haar bedenkingen bij de bodypositivity-beweging.

Lena Dunham wilde een kledinglijn creëren omdat veel mensen denken dat vollere vrouwen geen gevoel voor humor hebben. Dunham, zelf een plus-size vrouw, is dan ook zowel het gezicht als de ontwerper van de lijn. “Waar ik echt van hou in de mode, is een bepaald niveau van speelsheid. Intelligentie met een knipoog. De meeste mensen denken dat plus-size vrouwen die niet hebben”, vertelt Dunham aan de Amerikaanse krant The New York Times. Meer dan eens krijgt Dunham commentaar op haar uiterlijk, vooral van haar volgers. ‘Waarom promoot je obesitas?’ en ‘Ben je dom?’ zijn maar een paar brutale vragen die ze naar haar hoofd geslingerd krijgt.

Naast die ongepaste opmerkingen, heeft Dunham vooral ook problemen met de bodypositivity-beweging in zijn huidige vorm. Volgens haar is de beweging er alleen voor een bevoorrechte enkeling die de volslanke vormen op de juiste plaats heeft zitten. “We willen allemaal curvy lichamen die eruit zien als Kim Kardashian", zegt ze. “Lichamen die maar een béétje vol zijn. We willen grote mooie konten en dikke borsten, maar geen cellulitis. En liefst ook gezichten die eruit zien alsof ze van een slanke vrouw zijn.”

In een bericht dat Lena op Instagram postte, gaat ze dieper in op haar eigen ervaring met de modewereld. “Ik heb maatje XS gehad en maatje L op de rode loper. Wanneer je dun bent, word je in Hollywood geprezen omdat je in smalle maten past”, schrijft ze in een Instagrambericht. “En ja, er zijn designers die mijn plus-size lichaam hebben omarmd. Maar er zijn er evenveel die doen alsof ze moedig een ‘uitdaging’ zijn aangegaan door een kledingstuk voor mij te maken. Outfits waar ik kritiek op krijg, worden lovend onthaald op het lichaam van een slanke vrouw. En mensen noemden me 'moedig’ omdat ik mijn lichaam zonder schaamte durfde te tonen. Zou een dunne vrouw in een jurk ook zulke commentaren krijgen, denk je?”

'Girls'-actrice Lena Dunham in de items uit haar kledingcollectie.

In samenwerking met de luxueze plus-size webshop 11 Honoré, creëert Dunham nu een betaalbare kledinglijn die niét eist dat een volslanke vrouw zich verstopt. De collectie bestaat volgens Lena uit stuks waarmee je ‘perfect in Soho zou kunnen rondlopen’, een modieuze wijk in Londen. Ze inspireerde zich op vrouwen uit de jaren negentig, zoals Cindy Sherman en Kiki Smith, die rondliepen in mannenhemden, rokken van de Japanse designer Yohji Yamamoto en ongekamd haar. En ze zagen er nog steeds stijlvol uit.

