Acteur Adam Sandler geeft niks om zijn kleding, maar is volgens Google toch het mode-icoon van 2021

Zijn signature look bestaat uit een joggingbroek, gecombineerd met een XXXL T-shirt en een paar sneakers, slippers of Uggs. Niet meteen het beeld dat je linkt aan een stijlicoon. En tóch is Adam Sandler (55) dit jaar een van de meest trending zoekopdrachten op Google. Op TikTok doet de hashtag #sandlercore zelfs de ronde. “Zijn slordige no-nonsense outfits zijn een verademing.”

Als je de meest bekende, modieuze mensen ter wereld moet opsommen, dan denk je wellicht aan Rihanna, Zendaya, Harry Styles, Timothée Chalamet, Lady Gaga, Hailey Bieber ... De naam Adam Sandler komt niet spontaan naar boven, maar staat desondanks bovenaan bij het trendrapport van Google. Als het gaat over mode, zochten we dit jaar blijkbaar massaal naar de 55-jarige acteur.

In een trainingspak op de rode loper

Opvallend, want Sandlers kledingstijl is doorheen de jaren altijd dezelfde gebleven. Sportief en nonchalant. Het liefst van al draagt hij lange basketbalshorts, oversized truien en een petje. Een kostuum aantrekken voor een rode loper? Niks van, Adam Sandler doet het in een trainingspak. En zelfs bij prestigieuze awardshows geeft hij de voorkeur aan een simpele joggingbroek en hoodie. Vroeger zou de fashion police ervan gruwelen. Maar sinds de pandemie hebben we allemaal loungewear en een vorm van nonchalance in onze kleerkast omarmd. Misschien maakt dat van Adam Sandler wel de trendsetter der trendsetters?

Volledig scherm Adam Sandler en de cast van ‘Murder Mystery’ op de rode loper van de premièrevoorstelling in 2019. © Photo News

Volledig scherm Adam Sandler. © Getty Images

Het Britse tijdschrift Input Magazine schreef er een artikel over. De titel luidde: ‘Adam Sandler haat mode, en daardoor is hij het ideale stijlicoon tijdens de pandemie’. De schrijver redeneert dat er een heleboel andere acteurs, die ongeveer even oud zijn als Sandler, beter gekleed voor de dag komen. George Clooney, Brad Pitt en Tom Cruise, om er een paar te noemen. Maar net omdat Sandler geen poepsjieke kostuums draagt, weet hij zich te onderscheiden. Het is straf om te zien dat de outfitkeuzes van de ster steeds dezelfde blijven – comfort boven! – en dat hij zich niet laat doen door trends.

#sandlercore

Er zijn blijkbaar heel wat mensen die er zo over denken. Op Twitter en TikTok is de acteur immens populair. De hashtag #sandlercore wordt honderdduizenden keren gebruikt bij tweets en video’s, waarin de kledingstijl van Sandler wordt besproken. “Het is heerlijk om te zien dat een multimiljonair als hij zich nog steeds kleedt als het minst coole kind van de klas. Hij is gewoon zichzelf”, zeggen sommigen. Anderen vinden “zijn slordige no-nonsense outfits een verademing, te midden van alle influencers die stoefen met designerstukken.”

Twittergebruiker Deanna schrijft dan weer dat Sandlers kledingstijl “toegankelijk” is. Je kan zijn looks makkelijk kopiëren zonder veel geld uit te geven, in tegenstelling tot die van Kendal Jenner of Bella Hadid. Tom Barker, modejournalist bij het magazine Highsnobiety, verklaart Sandlers populariteit door de comeback van de nillies. “In de modewereld is de periode rond de eeuwwisseling opnieuw immens populair. De kledingstijl van Sandler sluit daar mooi bij aan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Adam Sandler. © Mark Von Holden/Invision/AP

Volledig scherm Rechts: Adam Sandler, bij de MTV Movie Awards in 2012. © MATT SAYLES/INVISION/AP

Of hij het nu wil of niet: steeds meer mensen beschouwen Adam Sandler als een mode-icoon. Een van hen is een opvallende naam: komiek en presentator Pete Davidson heeft al in meerdere interviews laten vallen dat Sandler een inspiratiebron is voor hem. Samen met andere sterren die zich gelijkaardig kleden, zoals Jonah Hill en Justin Bieber, worden ze zelfs ‘slob-ebrities’ genoemd in de showbizzmedia.

Wij zijn in ieder geval benieuwd naar Sandlers reactie op het nieuwtje. De kans is groot dat de bekroning door Google hem niks kan schelen, en dat is net zo leuk. De acteur draagt wat hij wil en waar hij zin in heeft, zonder zich iets aan te trekken wat andere mensen over hem denken. Als dat niet cool is, weten we het ook niet meer.

