9 must-haves die volgens onze moderedacteur echt in je winkelmandje moeten zitten op de Nationale NINA-webdagen

Het is weer zover: dit weekend zijn er de Nationale NINA-webdagen, waarvoor we jullie op tal van fikse kortingen trakteren bij jullie favoriete webshops (helemaal coronaproof dus!). Voor wie het overzicht even kwijt is, tipt NINA’s moderedacteur David Devriendt dé negen stuks die je zeker richting winkelmandje moet klikken.

1. Gebreide cardigan

“Vind je nu al in alle soorten. Je kan hem combineren met een T-shirt (casual), of met een toegeknoopte bloes (chic) in een contrasterende kleur. Felle tinten en pastelkleuren houden het geheel lekker fris.”

1. Lila cardigan, 39,99 euro, met 25% korting bij Bel&Bo.

2. Beige cardigan, 24,99, met 20% korting bij C&A.

3. Rode cardigan, 59,99 euro, met 20% korting bij S. Oliver.

2. Lederen rok of jurk

“Een grote trend dit najaar en extra leuk als je ze draagt met knitwear of zachte materialen voor contrast.”

1. Leren jurk, 79,99 euro, met 20% korting bij ZEB.

2. Leren rok, 399 euro, met 20% korting bij De Bijenkorf.

3. Leren rok, 59,95, met 20% korting bij e5.

3. Plissérok

“De plissérok is zo'n kledingstuk dat je met een gerust hart kan aanschaffen: hij is mooi met langere laarzen die tot aan of over je knieën reiken, of met enkellaarzen en een sokje dat je zichtbaar laat.”

1. Blauwe plissérok, 39,99 euro, met 25% korting bij Bel & Bo.

2. Plissérok met slangenprint, 39,99 euro, met 20% korting bij e5.

3. Bruine plissérok, 99,99 euro, met 20% korting bij ZEB.

4. Ribfluwelen broek

“Seventies galore! Ga voor een hoge taille, een typische herfstkleur zoals cognac, en – geen must, maar een bonus – iets wijdere broekspijpen. Met het bovenstuk (een hemd, een trui) bij voorkeur in de broek. Ook heel mooi met een enkellaarsje.”

1. Beige broek, 135 euro, met 20% korting bij De Bijenkorf.

2. Bordeaux broek 59,46 euro, met 15% korting bij Giks.

3. Oranje broek, 29,99 euro, met 20% korting bij C&A.

5. Preppy loafers

“Loafers zijn een chique uitloper van de comfy trend. Ze passen bij alles: mooi met een jeansbroek met opgerolde pijpen of een 7/8-broek voor een meer casual effect.”

1. Zwarte loafers, 140 euro, tot 50% korting bij Torfs.

2. Bruine loafers, 89 euro, met 20% korting bij Bent.

3. Zwarte loafers, 69,95 euro, met 20% korting bij Berca.

6. Stevige stappers



“Zo ben je helemaal gewapend voor die herfstige coronawandeling. Hoe stoerder, hoe beter.”

1. Witte Dr. Martens, 230 euro, tot 50% korting bij Torfs.

2. Bruine bottines, 69,96 euro, met 20% korting bij Berca.

3. Olijfgroene bottines, 99,95 euro, met 20% korting bij Bent.

7. Shacket

“Hét trendstuk is ongetwijfeld de shacket of de hemdjas. Hij is heel mooi met een rolkraagtrui eronder en combineert goed met een (jeans)broek. Maar kan ook met een plooirok of een lange (wijde) jurk. Vind je een shacket met ruiten? Extra punten!”

1. Beige shacket, 102,95 euro, met 15% korting bij NA-KD.

2. Shaket met ruiten, 39,99 euro, met 20% korting bij C&A.

3. Shaket met ruiten, 110,46 euro, met 15% bij Giks.

8. Pufferjassen

“Ze bestaan ondertussen in alle vormen en lengtes – vooral de lange variant is nu helemaal hot. De jas is met alles te combineren: van een lange jurk of een midirok tot jeans.”

1. 249 euro, met 20% korting bij ZEB.

2. 39,99 euro, met 20% korting bij C&A.

3. 420 euro, met 20% korting bij De Bijenkorf.

9. Multicolor sjaal

“Een winterse must-have, deze. En de kleuren zorgen voor een extra vrolijke toets. Mooi met monochrome bovenstukken, zoals teddyjassen en pufferjassen.”

1. Sjaal, 12,99 euro, met 20% korting bij ZEB.

2. Sjaal, 9,99 euro, met 20% korting bij C&A.

3. Sjaal, 11,99 euro, met 25% korting bij Bel & Bo.