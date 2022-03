“8 op de 10 vrouwen willen meer glans.” Deze haartools en accessoires geven je kapsel een lenteboost

Met de start van een nieuw seizoen geven we onze haren ook graag een frisse update. Dat hoeven geen drastische veranderingen te zijn. Met deze tools en accessoires waait er al een instant lentewind door je haren. Beautyredactrice Sophie deelt haar ultieme tips. “Oversized accessoires geven je meteen een nieuwe look zonder dat je er bijster veel moeite voor moet doen.”

Beautyredactrice Sophie: Wie de modeweken een beetje volgt, die weet: 2022 is het jaar van de accessoires. We zagen feloranje, neonblauwe en knalpaarse coupes en gladgeschoren kopjes met Dalmatiërmotief. We zagen paardenstaarten behangen met juwelen en pandaknuffelberen (echt waar), updo’s bezaaid met spelden en bontgekleurde sjaaltjes die tussen de lokken gevlochten werden.

Als wij één ding van het hele circus onthouden, dan is het dat haar helemaal in is. Wil dat zeggen dat je binnenkort zelf met een dierentuin in je paardenstaart naar kantoor moet? Gelukkig niet. Wel dat het hoog tijd is om wat extra tijd te besteden aan dat kapsel. Want een gezonde en mooie haardos is altijd in de mode.

Glans maar!

Als er één ding is dat we massaal willen, dan is het ... glans. Maar liefst 8 op de 10 vrouwen geven aan dat ze hun haardos graag glanzender zouden zien. Het goede nieuws: dat kan dus gewoon. Alles begint bij de juiste borstel, die is afgestemd op je haartype.

1. Gebruik de juiste borstel

Om je haar in topconditie te krijgen is een borstel van essentieel belang. Heb je fijn haar? Zoek dan een borstel met zachte, flexibele haren die door het haar glijdt in plaats van eraan te trekken — zéker als het nat is, want dan is het extra breekbaar. Is je haar eerder vet? Ga dan voor natuurlijke varkensharen: die kunnen de olie van de scalp herverdelen over het haar, zodat je kruin er minder vet uit ziet.

Iemand met dik of stug haar is het best af met een borstel die nylonharen bevat. Ze kammen even efficiënt als varkenshaar, maar zijn iets stijver en geven wat meer controle. Krullenbollen hoeven dan weer helemaal niets in huis te halen. Ontwar je haar door er met je vingers de klitten uit te halen. Eventueel kan een grove kam — waarbij de tanden ver uit elkaar staan — ook.

2. Ga voor een glansbehandeling

De ultieme manier voor meer glans in je leven? De nieuwe ‘Shinefinity’-behandeling van Wella. Met meer dan 32 nuances kan je alle kanten uit. Combineer met een kleuring of balayage voor een hele nieuwe look, of ga voor de transparante variant voor een snelle opfrisbeurt. De cleane en vegan formule houdt je lokken bovendien in topconditie. Getest en ... met glans geslaagd.

Vraag naar een Shinefinitybehandeling bij Jochen Vanhoudt.

Accessoires troef

Al kan je je kapsel ook een instant update geven zonder dat er een kapper aan te pas moet komen. Oversized accessoires zijn in, en terecht: ze geven je meteen een nieuwe look zonder dat je er bijster veel moeite voor moet doen. Vooral parels zijn nog steeds enorm populair: volgens Google trends steeg het aantal zoekopdrachten naar haaraccessoires met parels met maar liefst 70 procent.

Nog zo’n blijver is de scrunchie. Een oversized exemplaar geeft makkelijk kapsels als een lage knot of simpele paardenstaart een instant upgrade. En tot slot: de haarspeld. Dat kan een XL haarklem zijn, een snelle manier om een tof kapsel uit je mouw te toveren, maar ook de barette beleeft zijn fifteen minutes of fame. Zeker nu ze bij Invisibobble met een nieuw exemplaar komen.

Je kent het merk wellicht van hun spiraalvormige haarrekkers. Dankzij de unieke vorm — denk: een oude telefoondraad — trekt het elastiekje niet aan de haren, waardoor het sterk en gezond blijft. Die knowhow en innovatie brengen ze nu naar de klassieke haarclip waarmee ze alle anderen buitenpel(d) zetten. De golfvormige bovenkant zorgt voor een gelijkmatige druk terwijl de gebogen onderkant zich aanpast aan de vorm van je hoofd. Minder pijn, minder afdrukken, minder schade aan het haar. Meer van dat.

