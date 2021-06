7 trends uit ‘Friends’ waarmee je ook anno 2021 nog scoort (en waar je ze shopt)

Dat de serie ‘Friends’ alom geliefd is, hoeven we je niet te vertellen. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de luchtige dialogen en verhaallijnen, maar de iconische outfits van de personages zitten er ongetwijfeld ook voor iets tussen. Deze zeven trends passeerden de revue in ‘Friends’ en zijn vandaag opnieuw in de mode. Plus, wij tonen je waar je lookalikes shopt.

Het langverwachte ‘Friends The Reunion’ verscheen deze week. Voor velen een goed excuus om de serie over hun favoriete vriendengroep nog eens van onder het stof te halen. Als jij nog een reden zoekt om de tien seizoenen voor een tiende keer te herbekijken, kunnen wij je er wel eentje geven: de outfits! Want heel wat trends die vandaag weer helemaal in de mode zijn, vonden hun oorsprong in de legendarische serie.

1. Athleisure

Volledig scherm © Pinterest

Athleisure, of de trend waarbij je sportkleding in je outfit integreert, is vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Monica en Rachel zijn echte trendsetters, want de outfits die zij droegen, zouden we nu zo kunnen terugzien bij onze favoriete influencer. Bikershorts, kaptruien met rits en opzichtige sneakers zijn al een tijdje ontzettend trendy, of je ze nu naar de sportzaal draagt of daarbuiten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Geknoopte hemden

Volledig scherm © Pinterest

Deze speelse manier om een hemd te dragen zag je in de nineties al bij Monica en Rachel, maar anno 2021 zijn hemden ook weer helemaal in. Zeker als je ze net zo draagt: onderaan geknoopt, een trend waar ook ontwerper Jacquemus grote fan van is. Het is een makkelijk trucje dat je met om het even welk hemd kan doen, of het nu aansluitend of oversized is. Knoop de twee uiteindes van het hemd zo strak of los als je zelf wil.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Slipjurken

Volledig scherm © Pinterest

Slipjurken schreeuwen jaren negentig. Je kon de cast van ‘Friends’ regelmatig in zo'n jurkje spotten, zowel in de serie als daarbuiten. Met een slipjurk zie je er in no-time elegant uit, geen wonder dat ze momenteel weer enorm hip zijn. Van ons krijg je de toestemming om zo’n jurkje aan te schaffen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Tie-dye

Volledig scherm © Pinterest

In de jaren negentig was tie-dye een rage, waarna het lange tijd verbannen werd uit de kleerkasten van al wie modieus wilde zijn. Tot vorig jaar, want sinds de lockdown is het wel weer cool om in het hippieprintje gekleed te zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Oversized truien

Volledig scherm © Pinterest

Nee, Gen Z heeft deze trend niet uitgevonden. Al in de jaren negentig was het cool om je truien zeer oversized te dragen, zo bewijst de cast van ‘Friends’ zwart-op-wit. Je ziet de wijde truien vandaag overal in de rekken hangen, maar je kan ook gewoon de trui van een mannelijk figuur uit je leven stelen voor hetzelfde effect.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Overalls

Volledig scherm © Pinterest

Overalls of salopettes zijn zó jaren negentig. Monica, Phoebe en Rachel geven ons meteen drie stijllessen mee in hoe je het veelzijdige stuk kan dragen. Met een topje eronder is het de perfecte outfit voor zomerse dagen, gecombineerd met een truitje oogt het dan weer meteen een stuk stoerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

7. Schoolrokjes

Volledig scherm © Pinterest

Geplooide schoolrokjes, bij voorkeur met ruiten, zijn al een tijdje heel trendy. En ja, geen zorgen, ook voor wie niet meer naar school gaat. Of we er net zo goed mee zullen wegkomen als Rachel betwijfelen we, maar we willen het wel een kans geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook :