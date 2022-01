5 namen uit de Belgische modewereld over Ghislaine Nuytten: “Ik wist dat ze ziek was, maar ze klaagde nooit”

Dinsdagavond overleed mode-icoon Ghislaine Nuytten (67) onverwacht aan een hartstilstand. Ze was Vlaanderens eerste internationale topmodel en presenteerde tal van televisieprogramma’s. Maar bovenal was ze een soort patroonheilige van de Belgische mode, iemand die merken in de schijnwerpers zette en mensen met elkaar verbond. Vijf namen uit de Belgische mode vertellen wat haar zo bijzonder maakte. “Sommige mensen in het modewereldje hebben de neiging zich net dat beetje beter voelen dan anderen. Dat gevoel had je bij haar nooit.”

Ghislaine mocht in de jaren tachtig als model werken voor gigantische namen als Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace, en dat was zeer bijzonder voor iemand uit het kleine Vlaanderen. Toch herinneren de meeste mensen haar vanwege haar grote passie voor Belgische mode, een passie die ze met de wereld deelde wanneer ze de kans kreeg. Vijf namen vertellen over hun liefde voor Ghislaine.

Modeontwerper Edouard Vermeulen: “Ze had een echt modehart”

De paden van Ghislaine en Edouard Vermeulen (64), het brein achter modehuis Natan, kruisten elkaar doorheen de jaren regelmatig. “Ik heb Ghislaine niet als mannequin leren kennen, maar tijdens haar carrière als journalist. Een aantal keer heb ik haar aangekleed toen ze programma’s presenteerde, en ze kwam ook altijd naar de defilés van Natan. Ik vond haar zo’n lieve en verstandige vrouw, maar tegelijkertijd ook een vrouw met bijzonder veel discretie.”

“Toen sociale media nog niet bestonden, was de enige manier om jezelf of je merk te promoten via de televisie en interviews. Ghislaine begreep dat heel goed. Zij nam echt het initiatief om de Belgische mode op al die kanalen te verdedigen en te promoten wanneer ze de kans had. Dankzij haar ontstond er als het ware een link tussen créateurs (ontwerpers, red.) en de consumentenwereld, iets wat zo’n 25 jaar geleden lang niet evident was. Zo zal ik mij haar dus vooral herinneren, als een soort Madame Télé, een beschermer van de Belgische mode.”

“Ook mijn merk heeft ze vaak gepromoot. En elke keer dat ze naar mij kwam omdat ik haar mocht kleden, waren dat bijzonder leuke momenten. Ze stuurde mij regelmatig foto’s van haar in een Natan-outfit, en dan vroeg ze mijn goedkeuring. Of het goed was voor mij zo. Zij had een talent om mensen en merken samen te brengen en te steunen. En ze had een echt modehart.”

Styliste Linda Van Waesberge: “We gaan haar enorm hard missen op de Pinksterbarbecue”

Linda en Ghislaine deelden een beste vriendin en kenden elkaar dus goed. “Ghislaine was invloedrijk, los van haar talent als mannequin, doordat ze de Belgische mode positief in de media bracht lang voor er sprake was van sociale media. Daarnaast had ze een uitzonderlijke persoonlijkheid en intelligentie. Ik las in veel artikels dat ze als ‘voornaam’ beschreven werd, maar dat woord is te stijf voor wie ze echt was. Beminnelijk is ook niet het goede woord, want ze was niet zomaar ‘soft’ vriendelijk. Ze had echt een sterke persoonlijkheid. Maar nooit heeft ze haar cool verloren.”

Zowel in haar karakter als in haar houding had Ghislaine iets aangeboren elegant, vindt Linda. “De meeste mensen kunnen weleens lomp overkomen om een of andere reden. Ghislaine nooit. Zij is iemand die ook echt mooi oud geworden was, vanbinnen én vanbuiten.”

“Ghislaine was misschien al lang ziek, maar niemand had ooit gedacht dat ze een hartstilstand zou krijgen. In die zin is haar dood heel onverwacht. Miche (de vrouw van Walter Lecompte, een bekende Brusselse bontontwerper, red.) organiseert elk jaar een fantastische barbecue op Pinkstermaandag. Hoe ziek Ghislaine ook was, daar sleepte ze zich altijd naartoe. Wanneer we haar niet zagen, zorgde Miche er voor dat er contact was. Iedereen keek er zo naar uit om haar weer te zien op die barbecue. We gaan haar enorm hard missen.”

Modeicoon Gerdi Esch: “Ze was goed opgevoed, maar niet op de flauwe manier”

Gerdi en Ghislaine werkten nauw en vaak samen in de jaren tachtig. “We hebben samen het begin van de Belgische mode meegemaakt. Op den duur ben je zo’n beetje familie van elkaar, lijkt het wel. Het was een hele lieve vriendin, al hadden we de laatste jaren iets minder contact. Ik heb haar anderhalf jaar geleden voor het laatst gezien. Ik wist dat ze ziek was, maar ze klaagde nooit. Over haar persoonlijkheid was iedereen het eens: ze was een zeer innemende vrouw, mooi vanbinnen en vanbuiten. Ze was hartelijk, lief, beschaafd, goed opgevoed. Maar niet op de flauwe manier. Ze was iemand met klasse."

“Ze had een aangeboren gevoel voor esthetiek, een esthetiek waar ik ook van hou. Ze was veel te jong om te gaan. Iedereen treurt. Ik heb zoveel telefoontjes gehad sinds haar dood, onder andere van collega-modellen, en iedereen is echt droevig. Ze was heel geliefd bij alle mensen waar ze mee samenwerkte. Ik heb contact gehad met Walter Van Beirendonck en Dirk Van Saene, waar Ghislaine een hele sterke band mee had, en die waren helemaal van slag.”

Quote Ze zeggen altijd: don’t meet your heroes, maar Ghislaine ontmoeten maakte de adoratie bij mij alleen maar groter. Tiany Kiriloff

Presentatrice en model Tiany Kiriloff: “Wat zij deed was heel gewaagd voor die tijd”

Ghislaine Nuytens was een groot voorbeeld voor iedereen die begaan was met mode. Presentatrice en model Tiany Kiriloff (43) keek altijd naar haar op. “Zij was de eerste die ervoor zorgde dat Belgisch talent een platform kreeg op televisie. Daarmee zette ze de toon voor iedereen die na haar aan journalistiek ging doen. Wat zij deed was heel gewaagd, heel niche voor die tijd. Zo sprak ze bijvoorbeeld op televisie over ‘De Zes’ van Antwerpen, terwijl de doorsnee-Belg daar niet bepaald in geïnteresseerd was. Ghislaine was toonaangevend.”

“Ik kende haar niet goed, maar ik heb haar meerdere keren mogen ontmoeten op persevenementen. Ze was altijd superlief, een heel vriendelijke dame. Ik vond dat ze klasse uitstraalde. Niet alleen op gebied van uiterlijk, maar ook qua beleefdheid en hoe ze zich gedroeg ten opzichte van anderen. Sommige mensen in het modewereldje hebben de neiging zich net dat beetje beter voelen dan anderen. Dat gevoel had je bij haar nooit.”

“De keren dat ik haar ergens ontmoette, was ik het kadetje dat kwam opdagen om te rapporteren over iets, en ik zag haar toen echt als mijn heldin. Ze zeggen altijd: don’t meet your heroes, maar Ghislaine ontmoeten maakte de adoratie bij mij alleen maar groter.”

Modeontwerper Christian Wijnants: “Ze was een van de meest elegante en stijlvolste ambassadrices voor de Belgische mode”

Ook ontwerper Christian Wijnants is triest om de dood van Ghislaine, ook al heeft hij haar niet bijzonder goed gekend. “De Belgische mode verliest vandaag een van haar meest elegante en stijlvolste ambassadrices. De paar keer dat ik Ghislaine in het echt heb gezien was ik onder de indruk van haar charisma en haar uitstraling.”

