4 gemakkelijke tips om saaie outfits instant naar een hoger niveau te tillen

Nu de feestdagen voorbij zijn en onze wintertenues er allesbehalve uitnodigend uitzien, kan het verleidelijk zijn om ons te laten gaan tijdens de solden. Een winkelmandje is snel gevuld, maar het kost je een hele duit en het is niet goed voor het milieu. Daarnaast heb je vaak veel meer in je kast dan je denkt. Deze tips bewijzen dat je met kleine details je garderobe volledig nieuw leven in kan blazen. En omdat we je retail therapy niet willen ontnemen, tonen we ook waar je deze accessoires mét korting kan scoren.

Je hebt deze accessoires waarschijnlijk gewoon zelf al in je kast hangen. Toch tijd voor iets nieuws? Wij zochten de mooiste soldenkoopjes voor je uit, waarmee je je outfits een frisse twist geeft.

1. Voeg een riem toe voor een mooier silhouette

Een riem is een accessoire dat niet genoeg waardering krijgt. Je kan het natuurlijk gebruiken om een broek of rok die te los zit strakker te maken, maar er zijn zoveel andere manieren om een riem te dragen. Zeker nu oversized kleding helemaal in de mode is. Draag een riem bijvoorbeeld over een wijd vest of hemd dat je helemaal beu was, en aanschouw hoe je outfit in no time een volledig nieuwe vibe krijgt.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Draag sokken in sandalen

Ja, je leest het goed! Heel wat designers stuurden hun modellen met sokken in sandalen de catwalk op vorig jaar, van Salvatore Ferragamo en Anna Sui tot Fendi. Het wordt dus hoog tijd dat ook wij de trend gaan uitproberen. Toegegeven: het is gewaagd, maar het voegt wél heel wat karakter toe aan je outfit. Plus, zo kan je schoenen dragen die anders veel te koud zouden zijn in de winter. Yay! Onze tip: ga voor funky, kleurrijke exemplaren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Combineer casual met chic

Iedereen heeft wel een geklede jurk of kostuum in zijn kast hangen. Waarom gooi je het roer niet eens om en combineer je het met relaxed accessoires? Denk bijvoorbeeld aan sneakers, een pet of leuk fluffy vissershoedje, een ludieke broche. Op die manier ziet een serieuze outfit er meteen helemaal anders uit.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Fleur je kapsel op met accessoires

Misschien beschouw je ze als oubollig, maar haaraccessoires zijn terug hélemaal hip. Alle influencers en modemeisjes worden momenteel gespot met grote clips, scrunchies en zelfs oversized linten en strikken in hun haar. Daarnaast zijn ze een makkelijke toevoeging en geven ze je outfit meteen een vrouwelijk, elegant accent (waardoor het lijkt alsof je meer moeite stak in je uiterlijk dan je in feite hebt gedaan). Als je kleren je geen zin geven om naar buiten te gaan, dan doen deze kleine details in je haar dat wel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.