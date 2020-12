20 feestelijke mondmaskers om 2020 in schoonheid mee af te sluiten

Kate Moss siert 27 jaar na haar debuut opnieuw de cover van de Britse Vogue

2 december Van de Russische tot de Koreaanse en de Braziliaanse Vogue: het 46-jarige Britse topmodel figureerde in totaal op meer dan 100 internationale Voguecovers. Kate Moss brak door in de jaren negentig met haar atypische uiterlijk en groeide uit tot een icoon. Ze stond al meer dan veertig keer op de voorpagina van de Vogue van haar thuisland, en doet dat nu opnieuw. In een bijbehorende video is het topmodel erg open over haar carrière in de modewereld. “We deden veel shows en dronken champagne aan de lopende band.”