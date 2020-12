10 tips voor een spectaculaire kersttafel van internationale professionals: ga voor verschillende hoogtes en vermijd grote boeketten

Het nieuwe boek ‘Table Stories’ is een bron van inspiratie voor het creëeren van de allermooiste feesttafels. Want het is niet omdat we kerst dit jaar in intieme kring doorbrengen, dat de tafel niet feestelijk mag zijn, integendeel. “Als je in kerstthema decoreert en kerstballen op tafel legt, ga er dan ook echt over,” zegt auteur An Bogaerts. Zij deelt 10 tips van de internationale stylisten uit haar boek, die stuk voor stuk gespecialiseerd zijn in het dresseren van tafels.