Wedstrijd van de laatste kans voor STVV-coach Muscat

We mogen ervan uitgaan dat Moeskroen-STVV van dinsdag een cruciale match wordt voor de Kanaries. Verliezen zal in min of meerdere mate neerkomen op een paleisrevolutie, zeker als we ons de uitspraak van voorzitter David Meekers herinneren. Die zei voor OHL dat elk punt minder dan een zeven op negen een punt te weinig zou zijn. Het kan nog maximaal een vier op negen worden.

En dus mogen we vooraf al één conclusie trekken. Voor Muscat wordt de wedstrijd in het verre en kille Le Canonnier de match van de laatste kans. Want ook al kan je de Australiër niet de volle verantwoordelijkheid aanwrijven voor het ondermaatse presteren van zijn team, het voetbal heeft zijn wetmatigheden, en de coach is daar doorgaans het eerst de klos van.

Natuurlijk doet Muscat of zijn neus bloedt, houdt hij aan dat zijn persoonlijk lot hem niet bezighoudt, en zegt hij dat hij zich samen met het team zoals altijd volledig focust op de match. Maar dat zegt hij al maanden, zonder dat het de broodnodige punten oplevert. Wie STVV zaterdagavond tegen Waasland-Beveren aan het werk zag, kan maar tot één conclusie komen. De Kanaries zijn een degradatiekandidaat. Zeker nu een aantal ploegen voor hen in de stand steeds verder wegloopt. Tenzij, natuurlijk, het tij snel keert en het team een reeksje kan neerzetten. Te beginnen in Moeskroen.

Knop snel omdraaien

Steve De Ridder, de man die na Waasland-Beveren het woord mocht voeren, beseft dat het moneytime is. “We gingen tegen Waasland-Beveren en Moeskroen inderdaad voor een zes op zes. Door het gelijkspel tegen Waasland-Beveren kan dat hooguit maar een vier op zes worden. Winnen op Moeskroen is dan ook echt een must. Kwestie van niet nog meer in de problemen te geraken”, slaat hij spijkers met koppen.

Winnen wordt inderdaad een must, zoals we al zegden, ook voor Muscat. Hij krijgt meteen heel veel druk op de schouders. Minstens negentig minuten bibberen wordt het daar vlakbij de Franse grens. “We moeten de knop snel omdraaien”, zei hij al na de match tegen Waasland-Beveren.

Hopelijk is dat hem tegen de aftrap in Moeskroen ook helemaal gelukt. Benieuwd trouwens welk systeem hij nu weer zal spelen. Want dat verandert intussen wekelijks. Wij voorspellen een 4-4-2 in plaats van de 3-5-2 tegen Waasland-Beveren. Dat zou betekenen dat Muscat weer teruggrijpt naar het systeem dat werkte op bezoek bij OHL. We zijn benieuwd.