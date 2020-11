Voor Duchâtelet kon Limburgse derby op zijn Stayen wel met fans: “Virologen hebben te weinig voeling met de maatschappij”

STVV Kevin Muscat nu ook officieel voorge­steld als opvolger van Milos Kostic bij STVV

5 juni STVV heeft via een online persconferentie zijn nieuwe coach Kevin Muscat (48) voorgesteld. Nieuws viel er niet te rapen. Muscat bleef op de vlakte zowel wat de aanstelling van een nieuwe T1 als wat inkomende transfers betreft. “De naam van de nieuwe T2 is iets voor de komende dagen. Nieuwe spelers zullen ten gepaste tijden volgen. Ik maak me sterk dat we op tijd klaar zullen zijn. Sportief manager André Pinto heeft al een hele weg afgelegd. En laat me duidelijk zijn... ik heb wel degelijk inspraak.”