Shinji Kagawa, van wereldster op Old Trafford naar Kanarie op Stayen: “De Ketelaere? Zirkzee? Ken ik niet. Nainggolan, die wel”

Voetbal 1A Hollerbach (STVV) blijft op de vlakte over afwezig­heid Brüls: “Ik wil iedereen laten rusten”

STVV verliest nog eens buitenshuis. Dat was al van 14 augustus (toen 2-1 in Eupen) geleden. Op bezoek in Leuven had STVV nochtans lang het overwicht, maar na 60 minuten brak de veer. Ontbrak het STVV aan de creativiteit van pakweg Christian Brüls? T1 Hollerbach bleef alleszins mysterieus over diens afwezigheid.

25 oktober