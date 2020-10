Japanse CEO van STVV bergt top zes-ambities op: “Onze club kan op dit moment niet overleven zonder spelers te verkopen”

Drie jaar geleden nam DMM het Truiense STVV over van Roland Duchâtelet. En de nieuwe eigenaars maakten de supporters meteen ‘gek’ met zware beloftes. “Top zes binnen drie jaar”, beloofden ze met de hand op het hart. Een belofte die het seizoen later werd herhaald, in juli, tijdens de voorstelling van het team en de nieuw shirts. Maar kijk, na een succesvol jaar volgde alleen een neerwaartse trend. Stayen leek ook steeds meer op een duiventil en huurspelers, die eerst nog zo fel werden afgezworen, maakten weer hun opwachting. De gevolgen laten zich raden. Mindere resultaten, massaal veel abonnees en supporters die hun club de rug toekeerden. De miserabele start dit seizoen was de druppel die de emmer deed overlopen.

CEO Takayuki Tateishi kon zich na een aantal open brieven en zware posts op sociale media niet meer wegsteken en ging samen met het volledige bestuur en medewerkers een gesprek aan met een delegatie van het Supportersverbond. Daar klonk plots wel realistische taal, over die top zes werd gezwegen. “Op dit moment is er een budget van 20 tot 22 miljoen nodig om de degradatie te ontlopen”, aldus Tateishi. “En ik vermoed dat dit zelfs dat dit niet meer voldoende zal zijn in de komende drie jaar. Op dit ogenblik komen we aan die 22 miljoen als volgt: 10 miljoen komt van lokale sponsors en tv-gelden, 6 miljoen uit Japan, en 6 miljoen uit transfers. Eerlijk gezegd kan onze club op dit moment niet overleven zonder spelers te verkopen. Om een echt competitieve club te krijgen die ook financieel gezond kan blijven is veel meer nodig: 12 miljoen extra om alles in evenwicht te houden. Dat is de realiteit. Maar we werken daaraan.”