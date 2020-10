Crisisberaad bij STVV: coach Muscat op de wip

Op het Kiel was al duidelijk dat de trainer het ook niet goed meer weet en dat -wat nog erger is - de spelers zijn consignes in de wind sloegen en hun job niet deden. En dat is niet de eerste keer. In Cercle en bij Mechelen was het eigenlijk net hetzelfde verhaal en had de score zoals in Beerschot ook extra kunnen oplopen. “Kansloze matchen’ noemde voorzitter Meekers ze toen. “Prestaties die ondermaats waren en niet meer door de beugel konden”. Op het Kiel was het nochtans weer van dat. Vandaar dat we Meekers deze ochtend even contacteerden. “Ik heb niks te zeggen”, was de korte maar krachtige boodschap. Afwachten.