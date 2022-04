Zware rookontwikkeling bij schouwbrand in Nieuwstraat

Sint-Niklaas Studiebu­reau betrekt jongeren (opnieuw) bij ontwerppro­ces fietsbrug: “We willen hen warm maken voor wetenschap­pe­lij­ke richtingen”

Een groep studenten uit de derde graad secundair in Sint-Niklaas heeft dinsdag geleerd hoe het de geplande nieuwe fietsbrug aan Vijfstraten moet ontwerpen. Dat gebeurde aan de hand van vier verschillende sessies en workshops bij studiebureau SBE in Sint-Niklaas, dat de brug heeft getekend. Het is al de tweede keer dat leerlingen worden ondergedompeld in het ontwerpproces.

19 april