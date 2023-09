Ook leerlingen Atheneum Beveren krijgen gratis busvervoer: “De Lijn past dienstrege­ling aan”

Vervoersmaatschappij De Lijn zal komend schooljaar niet alleen voor busvervoer zorgen vanuit De Klinge en Meerdonk naar het GTI in Beveren, maar ook naar het KA in Beveren. Het vervoer is gratis en wordt betaald door het gemeentebestuur.