Zeehond duikt op in Stekense Vaart en Moervaart: grote grijze rob smult van vers gevangen vis

De verbazing was groot bij voorbijgangers en omwonenden toen ze plots de kop van een zeehond boven het water zagen uitkomen. Het dier deed zich tegoed aan een vis om daarna opnieuw kopje onder te gaan. De zeehond werd zowel gespot in de Moervaart in Moerbeke-Waas als in de Stekense Vaart op de grens met Sinaai en Stekene. Vrijdagochtend werd de rob ook al opgemerkt zijn in de Durme in Lokeren. Het gaat wellicht om dezelfde zeehond die eerder deze week ook al werd gezien in de Leie in Gent en Harelbeke.