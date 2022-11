Woning doorzocht aan Voorhout

Sint-Niklaas Nieuw mountainbi­ke­par­cours in Pastoor Copstraat klaar eind 2023, plannen voor horeca opgeborgen

Het nieuwe mountainbikeparcours in de Pastoor Copstraat in Sint-Niklaas moet in het najaar van 2023 klaar zijn. Het stadsbestuur is nu gestart met de procedure om een aannemer voor de werkzaamheden aan te stellen. Eerdere plannen om naast het parcours ook een horecazaak in te planten, werden opgeborgen.

23 november