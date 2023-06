Winkeliers verrassen klanten tijdens kermisweekend: “Shoppen in Stekene wordt in de kijker gezet”

Open Vld Lokeren en Moerbeke trekken als ‘Lokaal Liberaal’ naar de kiezer: Lokers burgemees­ter Anthuenis lijsttrek­ker

De Lokerse en Moerbeekse Open Vld-afdeling smelten samen en trekken in oktober 2024 met de lijstnaam ‘Lokaal Liberaal’ naar de kiezer. Samen willen ze in 2025 aan het roer staan van de nieuwe fusiestad Lokeren. Lokers burgemeester Filip Anthuenis zal de lijst trekken. “Met de nieuwe naam willen we duidelijk maken aan onze burgers dat we voor een positief lokaal project gaan”, zeggen Anthuenis en Moerbeeks burgemeester Stijn Deschepper.