Wielerclub Blijf Jong Stekene viert 50ste verjaardag met tentoonstelling

“Onze club werd in 1972 opgericht door enkele fietsvrienden”, blikt voorzitter Gerrit Van Severen terug. “Elk jaar komen er nieuwe leden bij. Met ons huidig aantal van meer dan 100 fietsers zijn we een van de grootste sportverenigingen in onze regio. Ons succes hebben we te danken aan aantrekkelijke ritten voor fietsers van alle niveaus en het organiseren van heel veel activiteiten. In onze club staan bovendien ook heel wat vrouwen hun mannetje. Onze groep is een weerspiegeling van de samenleving, maar dan op de fiets.”