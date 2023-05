WEER. Vanochtend zware regen en bewolking in Stekene

RESTOTIP. Bistro Balance: de sterren­zaak van weleer bloeit opnieuw onder een fris, scherp geprijsd bewind

Langs de Belselestraat in Waasmunster wordt opnieuw lekker gekookt. Brian Wagemans nam Bistro Balance over van voormalig sterrenchef Steven Van Snick. De nieuwe chef kookt op niveau aan scherpe prijzen. Wij gingen de nieuwe culinaire wind even opsnuiven.