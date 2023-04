WEER. Vanochtend kans op bewolking in Stekene

Duizenden bezoekers vergapen zich aan modeltrei­nen in expohal: “Deze hobby is populair­der dan ooit bij jong en oud”

Het Spoor, de grootste modelspoorclub van ons land, is na vijf jaar nog eens naar buiten getreden. In de expohal van ’t Bau-Huis in Sint-Niklaas konden duizenden bezoekers zich komen vergapen aan miniatuurstations die tot in de kleinste details werden nagebouwd. “Onze modelbanen reizen heel Europa rond.”