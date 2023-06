WEER. Overwegend bewolkt weer in Stekene vanochtend

Nieuwe laag asfalt voor Prins Alexander­laan en N16: werkzaamhe­den starten op 31 juli

Het wegdek van de Parklaan en Prins Alexanderlaan in Sint-Niklaas en de N16 in Temse wordt tussen 31 juli en 25 augustus vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden wordt de N16 telkens in één richting afgesloten. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).