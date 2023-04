WEER. Overwegend bewolkt in Stekene vanochtend

RESTOTIP. Brasserie Bierboom: “Lekker dineren in historisch kader”

Brasserie Bierboom, al zo’n zeventig jaar een iconische horecazaak in Lebbeke, is sinds kort in nieuwe handen. Kok Thomas Cuffez (38) koos voor een carrièreswitch tijdens de coronacrisis en volgde een koksopleiding. Wij gingen proeven hoe hij het er zijn horecazaak vanaf brengt. En pikten meteen de kans om te dineren in een historisch kader mee.