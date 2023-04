WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Stekene vanochtend

“Water in wadi naast ingang school veel te diep”: gemeente­raads­le­den willen omheining of lager waterpeil

Oppositiepartij N-VA wil dat het waterpeil in de wadi aan de ingang van basisschool De Zandloper in Sint-Pauwels wordt verlaagd, of dat de plas wordt omheind. Het water staat er nu 60 centimeter hoog, wat volgens de gemeenteraadsleden veel te diep en te gevaarlijk is. Voor bevoegd schepen Matthias Van Zele is het afsluiten van de wadi niet aan de orde. “Het is belangrijk dat schoolgaande kinderen de werking en het nut van een wadi kunnen zien”, klinkt het.