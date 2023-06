WEER. In Stekene kans op helder weer vanochtend

Fietsbrug over Vijfstra­ten wordt in september op poten gezet: “Volledig fietstra­ject klaar tegen zomer volgend jaar”

De fietsbrug over Vijfstraten wordt in september van dit jaar geplaatst. Het volledig nieuwe fietstraject van zo’n 600 meter lang moet tegen de zomer van 2024 helemaal klaar zijn. Het eerste stuk fietspad tussen de Nieuwe Molenstraat en de Rootputstraat is ondertussen al afgewerkt.