Wase motorwereld rouwt om Jonathan (29): “Hij stond altijd klaar voor zijn familie en vrienden”

Sint-Gillis-Waas Nieuwe zorgboerde­rij Holdamhoe­ve geselec­teerd voor crowdfun­ding­ac­tie: “Investeren in dagbeste­ding van mensen met beperking”

De nieuwe zorgboerderij de Holdamhoeve in de Holdamstraat in Sint-Gillis-Waas is geselecteerd voor een crowdfundingactie van het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Met het geld dat opgehaald wordt willen uitbaters Hilde Corijnen en Koen Vanhaver investeren in materiaal om de werking van hun boerderij uit te bouwen.

11 april