Vuilnisbak vat vuur

Siradj en Shafiq openen eetcafé La Bouffe: “Klassieke gerechten, ontbijtbuf­fet en suggesties met Libanese toets”

Het nieuwe eetcafé ‘La Bouffe’ in de Prins Albertstraat in Sint-Niklaas heeft sinds vandaag de deuren geopend. De horecazaak komt in de plaats van Jan BBQ, dat van naam en concept veranderde. Aan het kookvuur staat nog steeds de Syrische chef-kok Siradj (45), die nu samen met zijn nieuwe collega Shafiq (31) de zaak runt.