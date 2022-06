Verbeke Foundation, het meest eigenzinnige museum van het land, viert zijn 15-jarig bestaan: “Een atoomschuilkelder, hoogspanningsmast of legerhelikopter… ik toon gewoon wat ik zelf graag zie”

Kemzeke“Sans Dieu, sans Maître, sans Roi et sans Droits”. Het is de lijfspreuk van Geert Verbeke (69) en ook de titel van de jubileumtentoonstelling van zijn Verbeke Foundation in Kemzeke. Het meest eigenzinnige museum van het land krijgt geen euro subsidie maar doet het volledig op eigen kracht met 50.000 bezoekers per jaar. De succesformule? “Ik toon gewoon wat ik zelf mooi vind. En dat moet niet per se niet altijd kunst zijn.”

Het grote publiek leerde de Verbeke Foundation de voorbije jaren kennen als decor van het populaire televisieprogramma ‘Stukken van mensen’. Ook als evenementenlocatie heeft het museum naam gemaakt. “En dat brengt natuurlijk ook geld in het laatje”, legt bezieler Geert Verbeke uit. “We zijn hiermee uniek in België. We krijgen namelijk geen enkele euro subsidie. Ik zou het ook niet willen, om afhankelijk te zijn. Als men dan de kraan van de ene dag op de andere dichtdraait, sta je daar. We hebben intussen zo’n 50.000 bezoekers per jaar en vragen een democratische toegangsprijs. Daarmee kunnen we dit alles draaiende houden.” Suppoosten zijn er evenmin, enkel een bordje aan de ingang: “Steel hier niet want de overheid duldt geen concurrentie”.

Van transporteur naar collectioneur

Oorspronkelijk huisvestte de site langs de E34 in Kemzeke het transportbedrijf van Geert Verbeke. Hij besloot op zijn vijftigste om het over een heel andere boeg te gooien en zich volledig aan zijn verzameling kunst te wijden. “De expertise als transporteur komt wel nog regelmatig van pas. We staan bekend voor de monumentale werken. Er zijn weinig museumdirecteurs die zich hieraan wagen maar wij hebben al héél erg uitzonderlijke transporten gedaan.” Soms gaat het om kunstwerken die moeten wijken en waar geen bestemming meer voor is. Zo verhuisde recent nog de WC-rol van kunstenaar Lode Van Pee, die twintig jaar lang de achterzijde van het Design Museum in Gent sierde, naar Kemzeke. Een negen meter hoge vaas ging dit werk al vooraf.

Volledig scherm de WC-rol van kunstenaar Lode Van Pee © Kristof Pieters

Wat de Verbeke Foundation uniek maakt, is het 12 hectare grote domein waar al deze indrukwekkende installaties kunnen geplaatst worden. Wat op het eerste zicht een hoop ijzer lijkt te zijn, blijkt van dichterbij een hoogspanningspyloon die op zijn kant ligt. “Een werk van Koen Deprez”, toont Verbeke. “We kennen allemaal rechtstaande pylonen in het landschap maar liggend krijg je plots een totaal ander beeld. Ik hou wel van dit soort assemblages.”

Russische helikopter

Maar het moet voor Geert Verbeke niet altijd kunst met een grote K zijn. Zijn recentste aanwinst is een Russische MI 26T, de grootste helikopter ter wereld van 40 meter lang, 8 meter hoog en 8 meter breed. “Ik verzamel eigenlijk alles wat ik mooi vind”, legt Verbeke uit. “Dat is meestal kunst, maar het kan ook erfgoed zijn. Ik investeer niet, ik verzamel alleen. Dit jaar heb ik nog een atoomschuilkelder op de kop kunnen tikken. Het is een demomodel uit de jaren zeventig maar hij functioneert nog perfect. Als er iets gebeurt in de kerncentrale van Doel, zit ik hier dus veilig”, lacht hij.

Volledig scherm Een Russische transporthelikopter, de grootste ter wereld, is één van de nieuwste aanwinsten. © Kristof Pieters

Een rode draad zit er dan ook niet in zijn verzameling van 7.000 werken. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Verbeke Foundation zijn er dit jaar geen gelegenheidstentoonstellingen. Verbeke toont enkel zijn eigen collectie. “Dat geeft me ook wat rust want dat op- en afbouwen kost ook wel moeite.” Een kwinkslag is nooit ver weg bij Geert Verbeke. “De kunstwereld neemt zichzelf vaak veel te ernstig”, vindt hij. “Voor mij is humor erg belangrijk maar ik kan soms ook met een kinderlijke verbazing naar iets moois kijken. We hebben hier werken van grote namen als Panamarenko en Luc Tuymans maar even goed een opgezette giraf. Misschien dat ons museum daarom zo populair is bij gezinnen. Kinderen komen soms toe met duidelijke tegenzin maar ze vertrekken met een stralende glimlach.” Overnachten kan ook bij de Verbeke Foundation: in de CasAnus, een kunstwerk van een uitvergrote darm en anus. Zelfs CNN kwam er al naar kijken.

Quote Vroeger kreeg ik vooral kwade telefoons als een container tien minuten te laat werd geleverd. Nu komen mensen mij bedanken en proficiat wensen na een bezoek Geert Verbeke, Verbeke Foundation

Terugblikkend op de voorbije 15 jaar is Geert Verbeke maar al te blij dat hij de overstap heeft gemaakt van transporteur naar museumdirecteur. “Vroeger kreeg ik vooral kwade telefoons als een container tien minuten te laat werd geleverd. Nu komen mensen mij bedanken en proficiat wensen na een bezoek aan de Verbeke Foundation. Als transporteur had ik mijn 69e verjaardag nooit gehaald. Mijn enige ambitie is nu dat ik blijf leven… zodat ik al mijn toekomstplannen nog kan uitvoeren.”

Volledig scherm Een hoogspanningspyloon op zijn kant, een werk van Koen Deprez. © Kristof Pieters

Volledig scherm Marinus Boezem hielp hij om de Gentse Baudelo-kerk op ware schaal na te bouwen met steigers en bomen. © Kristof Pieters

Volledig scherm Geert Verbeke © Kristof Pieters

