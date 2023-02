Twee jaar voorwaardelijk voor verkrachting na avondje uit

Een man uit Stekene is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf wegens verkrachting. Hij vergreep zich aan zijn slachtoffer na een avondje uit. “Ik voel me nooit meer velig”, getuigde die huilend tijdens het proces.

“Ik werd wakker en voelde zijn geslachtsdeel in mij”. Het slachtoffer in deze verkrachtingszaak vertelde het tijdens het proces in tranen aan de rechter. “Ik voel me nu nog altijd nergens meer veilig. Omdat ik mensen niet meer vertrouw door wat gebeurd is.” Haar advocaat vulde nog aan: “Deze jongedame leeft nog altijd in agnst. Ze heeft het heel moeilijk om wat gebeurd is te aanvaarden. Vooral omdat de beklaagde de schuld bij haar blijft leggen.”

De feiten dateren ondertussen uit de zomer van 2021. B. uit Stekene en de burgerlijke partij hadden er een avondje uit opzitten met vrienden. Na een afterparty werd beslist dat B. bij de vrouw bleef slapen. Maar toen die op een gegeven ogenblik in de nacht wakker werd, voelde ze hoe B. zich aan haar vergreep. Nadat ze klacht indiende bij de politie werd er sperma bij haar gevonden.

B. reeg de wijzigende verklaringen aan elkaar. Aanvankelijk beweerde hij dat hij haar met geen vinger had aangeraapt, maar geconfronteerd met het sperma dat aangetroffen was, veranderde hij van verklaring. “Het kan zijn dat dat gevonden is, omdat ik mijn hand in haar broek gestoken heb nadat ik klaargekomen was”, zei hij. Later klonk het dan weer dat hij “misschien toch aan haar schaamstreek klaargekomen was”, om nog wat later te verkaren dat hij het allemaal zo goed niet meer wist.

“Schuldinzicht nul komma nul”, evalueerde de openbaar aanklager. De advocaat van de twintiger bevestigde dan weer dat er wel seksuele handelingen en penetratie waren geweest. “Maar de jongedame was niet gedrogeerd, noch dronken en toch heeft ze zit niet verzet. Er zijn geen verwondingen vastgesteld. Dat is toch vreemd”, klonk het. “Het ging hier om wederzijdse toestemming. Het is niet omdat ze achteraf spijt had, dat mijn cliënt beschuldigd moet worden.”

De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van verkrachting. Ze legde de beklaagde een celstraf met voorwaarden op. Zo moet de man een behandeling volgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.