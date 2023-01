Tuinman kiepert berg snoeiafval op oprit van klant die factuur weigert te betalen

Brecht De Meyster is al drie jaar actief als zelfstandig tuinaannemer. “Mét tevreden klanten”, benadrukt hij. Eén uitzondering lag hem al bijna een jaar wel erg zwaar op de maag. “Ik was er in het voorjaar van 2022 snoeiwerken gaan uitvoeren. Vooraf was ik langs geweest om de werken en prijzen te bespreken en kreeg ik nog een compliment omdat het zo goedkoop was. Een week later zijn de werken uitgevoerd maar na het opstellen van de factuur begon de miserie.”